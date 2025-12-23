Видео
ВСУ ликвидировали на фронте титулованного спортсмена из армии РФ

ВСУ ликвидировали на фронте титулованного спортсмена из армии РФ

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 08:49
ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по боксу Степанца
Владимир Степанец в российской армии. Фото: Instagram

Вооруженные силы Украины ликвидировали на войне россиянина Владимира Степанца. Речь идет о бывшем профессиональном боксере, который в прошлом был профессионалом. 

В последние годы Степанец служил в армии и принимал участие в боевых действиях, сообщают российские СМИ. 

В 2002 году Владимир Степанец выиграл чемпионат мира по боксу среди военнослужащих, а ранее и позже неоднократно становился победителем чемпионатов Дальнего Востока, всероссийских и международных турниров. В его активе победа в Кубке России 1998 года, призовые места на чемпионатах страны и титул чемпиона II Всемирных военных игр 1999 года. 

Владимир Степанец
Владимир Степанец (справа) работал тренером. Фото: Instagram

Боксер закончил свой путь на фронте

За годы карьеры Степанец получил звание мастера спорта международного класса и считался одним из заметных представителей армейского бокса России. Его спортивная биография строилась вокруг военных соревнований и турниров, где он выступал как представитель силовых структур.

После завершения активной карьеры Владимир Степанец работал тренером по боксу в Хабаровске, занимаясь подготовкой молодых спортсменов. Впоследствии он оказался среди российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины, где и был ликвидирован.

ВСУ спорт бокс война в Украине российские спортсмены
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
