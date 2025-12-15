Видео
Главная Спорт Россиян готовятся вернуть в мировой спорт — о чем речь

Россиян готовятся вернуть в мировой спорт — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 11:33
Решение ФИДЕ по россиянам вызвало напряжение в шахматном мире
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Фото: Facebook

Международная федерация шахмат приблизилась к изменению своей позиции по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

Генеральная ассамблея ФИДЕ рассмотрела вопрос допуска россиян и белорусов к турнирам с использованием национальной символики, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также:

По итогам голосования большинство делегатов поддержало возвращение команд из России и Беларуси в официальные соревнования под эгидой ФИДЕ. Речь идет о допуске к командным и индивидуальным турнирам, включая возможность использования флага и гимна в отдельных категориях. 

Ян Непомнящий
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Фото: Facebook

Почему решение ФИДЕ не стало окончательным

Несмотря на результаты голосования, ФИДЕ приняла решение отложить окончательное утверждение допуска. Причиной названа необходимость дополнительных юридических консультаций, которые должны определить правовые рамки и соответствие решения рекомендациям Международного олимпийского комитета.

На текущий момент рассматривается вариант, при котором полное использование национальной символики будет разрешено прежде всего в юношеских и юниорских соревнованиях. Взрослые турниры остаются в зоне неопределенности до завершения юридической оценки и повторного рассмотрения вопроса на уровне руководящих органов ФИДЕ. 

Напомним, Игорь Суркис оставил неоднозначный комментарий по поводу форварда "Динамо" Матвея Пономаренко. 

Лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко поделился мнением об игре киевской команды. 

Украинский боксер был найден мертвым, обстоятельства трагедии не разглашаются. 

скандал спорт ФИДЕ Шахматы Аркадий Дворкович
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
