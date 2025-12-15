Решение ФИДЕ по россиянам вызвало напряжение в шахматном мире

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Фото: Facebook

Международная федерация шахмат приблизилась к изменению своей позиции по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

Генеральная ассамблея ФИДЕ рассмотрела вопрос допуска россиян и белорусов к турнирам с использованием национальной символики, сообщает пресс-служба организации.

По итогам голосования большинство делегатов поддержало возвращение команд из России и Беларуси в официальные соревнования под эгидой ФИДЕ. Речь идет о допуске к командным и индивидуальным турнирам, включая возможность использования флага и гимна в отдельных категориях.

Почему решение ФИДЕ не стало окончательным

Несмотря на результаты голосования, ФИДЕ приняла решение отложить окончательное утверждение допуска. Причиной названа необходимость дополнительных юридических консультаций, которые должны определить правовые рамки и соответствие решения рекомендациям Международного олимпийского комитета.

На текущий момент рассматривается вариант, при котором полное использование национальной символики будет разрешено прежде всего в юношеских и юниорских соревнованиях. Взрослые турниры остаются в зоне неопределенности до завершения юридической оценки и повторного рассмотрения вопроса на уровне руководящих органов ФИДЕ.

