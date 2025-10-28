Крамника обвинили в причастности к смерти известного спортсмена

Владимир Крамник (справа) во время игры. Фото: росСМИ

В возрасте 29 лет скончался американский шахматист украинского происхождения Даниэль Народицкий. Его смерть вызвала огромную волну скорби, но вместе с тем и новую волну критики в адрес россиянина Владимира Крамника.

Ранее он агрессивно обвинял Народицкого в нечестной игре, сообщает champion.com.ua.

Многие известные гроссмейстеры, включая Левона Ароняна и Хикару Накамуру, выступили с заявлениями в защиту покойного, напомнив, что Крамник неоднократно провоцировал конфликты в шахматной среде. Сам россиянин, по их словам, уже давно утратил уважение коллег за публичные выпады и бездоказательные обвинения.

Даниэль Народицкий обдумывает ход. Кадр из видео

Впервые конфликт между ними разгорелся весной 2024 года, когда Крамник обвинил Народицкого и чешского гроссмейстера Давида Навару в использовании подсказок во время онлайн-турнира. Россиянин даже предложил сыграть матч за 50 000 долларов, но доказательств своих слов так и не привел.

Что говорили коллеги и как отреагировал Народицкий

Позже Крамник продолжил свои нападки, заявив, что "нужно создать античит-систему нового поколения". Под его агрессию попали и другие игроки — Энди Вудворд и даже сам Накамура. Леви Розман (GothamChess) тогда написал, что Крамник "обвиняет всех, кто играет лучше него". В декабре 2024-го Народицкий публично назвал россиянина "хуже грязи" и признался, что больше всего страдает от потери доверия в сообществе.

В своем последнем стриме 18 октября 2025 года Народицкий говорил, что обвинения нанесли ему сильный моральный удар. Запись эфира вскоре исчезла из Twitch. После его смерти многие игроки прямо указали на травлю как на одну из причин внутреннего надлома молодого гроссмейстера.

История с Крамником, у которого за спиной остается скандал времен матча за мировую корону 2006 года ("туалетгейт" против Топалова), вновь разделила шахматный мир. Chess.com еще в 2023-м заблокировал блог россиянина за "систематические обвинения без доказательств". Теперь сообщество требует от ФИДЕ расследования и более жестких правил против публичной травли в спорте разума.

