Гроссмейстер украинского происхождения Народицкий умер в США

Даниэль Народицкий во время партии. Фото: Chess.com

Американский гроссмейстер Даниэль Народицкий умер на 30-м году жизни. Новость о трагедии с молодым спортсменом потрясла шахматное сообщество.

О его смерти сообщили Charlotte Chess Center и Международная шахматная федерация (ФИДЕ), выразив глубокие соболезнования семье спортсмена.

Даниэль Народицкий получил звание гроссмейстера в 2013 году и считался одним из лучших игроков в быстрых шахматах. Он занимал 58-е место в мировом рейтинге по рапиду и 23-е — по блицу, совмещая спортивную карьеру с работой комментатора и преподавателя.

Даниэль Народицкий обдумывает ход. Кадр из видео

Что известно о последних месяцах жизни Народицкого

Обстоятельства смерти не уточняются. Еще в начале октября он выступал на турнире Bullet Brawl, где одержал восьмую победу с начала года. В конце 2024-го гроссмейстер разделил первое место на чемпионате мира по блицу, уступив выход в плей-офф лишь по дополнительным показателям.

Даниэль Народицкий во время интервью. Кадр из видео

Народицкий был американцем украинского происхождения: его отец родом из Украины, а мать из Азербайджана. Именно отец научил его играть в шахматы, когда Даниэлю было шесть лет.

Помимо профессиональных достижений, Народицкий стал одной из самых ярких фигур шахматного интернета. Его YouTube-канал насчитывал почти полмиллиона подписчиков, а трансляции на Twitch собирали сотни тысяч зрителей.

Даниэль Народицкий за игрой. Кадр из видео

Народицкий отличался агрессивным и одновременно интуитивным стилем игры, сочетая рискованные тактические решения с глубокой позиционной оценкой. Среди профессионалов его считали одним из самых ярких представителей "новой волны" американских шахматистов, способных играть в высоком темпе без потери точности. Комментаторы отмечали его редкое чувство баланса между атакой и защитой, а также умение сохранять концентрацию даже в блиц-партиях против сильнейших соперников мира.

