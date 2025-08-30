Шевченко дисквалифицировали и лишили звания гроссмейстера

Кирилл Шевченко во время турнира. Фото: instagram.com/kirill_shevchenko22/

Комиссия по честной игре ФИДЕ подтвердила решение по делу Кирилла Шевченко. Бывший украинский шахматист, выступающий под флагом Румынии, лишился звания гроссмейстера.

Шевченко владел этим титулом с 2017 года, сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Реклама

Читайте также:

Поводом для санкций стал эпизод на чемпионате Испании по шахматам в октябре 2024 года. Тогда Шевченко был уличен в использовании телефона, спрятанного в туалете, где он открывал шахматный ресурс Lichess.

Юный Кирилл Шевченко (слева) и Гарри Каспаров. Фото: УНИАН

Детали скандала с Шевченко

Весной 2025 года дисциплинарно-этический комитет ФИДЕ дисквалифицировал игрока сроком на три года, из которых один назначен условно. Теперь апелляция по этому делу завершилась для Шевченко еще более серьезно: он потерял высшее шахматное звание.

Решением ФИДЕ шахматист не сможет принимать участие в турнирах или находиться на них до октября 2026 года. Только после этого срока ему разрешат вернуться в спортивную деятельность.

Шевченко родился в Украине, но в 2023 году сменил гражданство и начал выступать за Румынию. Лишение звания гроссмейстера стало крупнейшим ударом по его карьере, которая несколько лет считалась одной из самых перспективных в Европе.

Напомним, испанские журналисты объяснили, почему трансфер Владислава Ваната из "Динамо" может стать спасением для "Жироны".

Артем Довбик выбирает оптимальный вариант для перехода, на него претендуют сразу два известных клуба.