Юный днепрянин Нетребка выиграл три медали на шахматном Евро

Мирон Нетребка во время игры. Фото: кадр из видео

Семилетний шахматист из Днепра Мирон Нетребка стал двукратным чемпионом Европы и пополнил коллекцию наград "серебром". На юношеском первенстве континента он взял два золота в категории до 8 лет и стал вторым в турнире по решению шахматных задач.

Выступал Мирон в составе сборной Украины, сообщает Telegram-канал "ХДніпро".

Чемпионат Европы проходил в греческих Салониках с 3 по 8 августа, и днепрянин уверенно обыгрывал соперников из разных стран, подтвердив репутацию одного из самых перспективных юных шахматистов мира.

Мирон Нетребка во время поединка. Фото: кадр из видео

Чемпионская игра юного гроссмейстера

Путь Мирона Нетребка к вершине начался задолго до нынешнего триумфа. В апреле 2025 года он стал чемпионом мира среди юношей до 8 лет, набрав 9,5 очков из 11 возможных. Ранее юный спортсмен брал "золото" чемпионата Украины среди юношей до 10 лет, а в прошлом году в Праге впервые покорил Европу в своей возрастной категории.

Шахматами Мирон увлекся с четырех лет. За это время он успел обыграть десятки соперников на национальных и международных турнирах, а его имя уже стало известно в шахматных кругах за пределами Украины.

Теперь юный чемпион планирует продолжать выступления на крупнейших юношеских соревнованиях, а в будущем — попробовать силы во "взрослых" турнирах, где его ждут куда более опытные оппоненты.

