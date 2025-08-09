Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Юный гроссмейстер из Днепра стал чемпионом Европы по шахматам

Юный гроссмейстер из Днепра стал чемпионом Европы по шахматам

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 13:53
Юный днепрянин Нетребка выиграл три медали на шахматном Евро
Мирон Нетребка во время игры. Фото: кадр из видео

Семилетний шахматист из Днепра Мирон Нетребка стал двукратным чемпионом Европы и пополнил коллекцию наград "серебром". На юношеском первенстве континента он взял два золота в категории до 8 лет и стал вторым в турнире по решению шахматных задач.

Выступал Мирон в составе сборной Украины, сообщает Telegram-канал "ХДніпро".

Реклама
Читайте также:

Чемпионат Европы проходил в греческих Салониках с 3 по 8 августа, и днепрянин уверенно обыгрывал соперников из разных стран, подтвердив репутацию одного из самых перспективных юных шахматистов мира. 

Мирон Нетребка
Мирон Нетребка во время поединка. Фото: кадр из видео

Чемпионская игра юного гроссмейстера

Путь Мирона Нетребка к вершине начался задолго до нынешнего триумфа. В апреле 2025 года он стал чемпионом мира среди юношей до 8 лет, набрав 9,5 очков из 11 возможных. Ранее юный спортсмен брал "золото" чемпионата Украины среди юношей до 10 лет, а в прошлом году в Праге впервые покорил Европу в своей возрастной категории.

Шахматами Мирон увлекся с четырех лет. За это время он успел обыграть десятки соперников на национальных и международных турнирах, а его имя уже стало известно в шахматных кругах за пределами Украины.

Теперь юный чемпион планирует продолжать выступления на крупнейших юношеских соревнованиях, а в будущем — попробовать силы во "взрослых" турнирах, где его ждут куда более опытные оппоненты.

Напомним, в сети показали кадры запустения известного спортивного стадиона в Днепре. 

Ярослава Магучих примет участие в ближайшем этапе Бриллиантовой лиги после нескольких неудач подряд. 

Будущий соперника Александра Усика получит один из рекордных гонораров в боксе. 

Стало известно, когда пройдет следующий боксерский поединок с участием Александра Усика. 

спорт Шахматы Мирон Нетребка гроссмейстер чемпионат Европы по шахматам
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации