Юний дніпрянин Нетребка виграв три медалі на шаховому Євро

Мирон Нетребка під час гри. Кадр із відео

Семирічний шахіст із Дніпра Мирон Нетребка став дворазовим чемпіоном Європи та поповнив колекцію нагород "сріблом". На юнацькій першості континенту він узяв два золота в категорії до 8 років і став другим у турнірі з розв'язування шахових задач.

Виступав Мирон у складі збірної України, повідомляє Telegram-канал "ХДніпро".

Чемпіонат Європи проходив у грецьких Салоніках із 3 до 8 серпня, і дніпрянин упевнено обігравав суперників із різних країн, підтвердивши репутацію одного з найперспективніших юних шахістів світу.

Мирон Нетребка під час поєдинку. Кадр із відео

Чемпіонська гра юного гросмейстера

Шлях Мирона Нетребка до вершини розпочався задовго до нинішнього тріумфу. У квітні 2025 року він став чемпіоном світу серед юнаків до 8 років, набравши 9,5 очок з 11 можливих. Раніше юний спортсмен брав "золото" чемпіонату України серед юнаків до 10 років, а торік у Празі вперше підкорив Європу у своїй віковій категорії.

Шахами Мирон захопився з чотирьох років. За цей час він встиг обіграти десятки суперників на національних та міжнародних турнірах, а його ім'я вже стало відомим у шахових колах за межами України.

Тепер юний чемпіон планує продовжувати виступи на найбільших юнацьких змаганнях, а в майбутньому — спробувати сили в "дорослих" турнірах, де на нього чекають набагато досвідченіші опоненти.

