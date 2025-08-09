Юний дніпрянин Нетребка виграв три медалі на шаховому Євро

Юний гросмейстер із Дніпра став чемпіоном Європи з шахів
Семирічний шахіст із Дніпра Мирон Нетребка став дворазовим чемпіоном Європи та поповнив колекцію нагород "сріблом". На юнацькій першості континенту він узяв два золота в категорії до 8 років і став другим у турнірі з розв'язування шахових задач.
Виступав Мирон у складі збірної України, повідомляє Telegram-канал "ХДніпро".
Чемпіонат Європи проходив у грецьких Салоніках із 3 до 8 серпня, і дніпрянин упевнено обігравав суперників із різних країн, підтвердивши репутацію одного з найперспективніших юних шахістів світу.
Чемпіонська гра юного гросмейстера
Шлях Мирона Нетребка до вершини розпочався задовго до нинішнього тріумфу. У квітні 2025 року він став чемпіоном світу серед юнаків до 8 років, набравши 9,5 очок з 11 можливих. Раніше юний спортсмен брав "золото" чемпіонату України серед юнаків до 10 років, а торік у Празі вперше підкорив Європу у своїй віковій категорії.
Шахами Мирон захопився з чотирьох років. За цей час він встиг обіграти десятки суперників на національних та міжнародних турнірах, а його ім'я вже стало відомим у шахових колах за межами України.
Тепер юний чемпіон планує продовжувати виступи на найбільших юнацьких змаганнях, а в майбутньому — спробувати сили в "дорослих" турнірах, де на нього чекають набагато досвідченіші опоненти.
