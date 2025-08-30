Шевченка дискваліфікували та позбавили звання гросмейстера

Кирило Шевченко під час турніру. Фото: instagram.com/kirill_shevchenko22/

Комісія з чесної гри ФІДЕ підтвердила рішення у справі Кирила Шевченка. Колишній український шахіст, який виступає під прапором Румунії, позбувся звання гросмейстера.

Шевченко володів цим титулом із 2017 року, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Приводом для санкцій став епізод на чемпіонаті Іспанії з шахів у жовтні 2024 року. Тоді Шевченка викрили у використанні телефону, захованого в туалеті, де він відкривав шаховий ресурс Lichess.

Юний Кирило Шевченко (ліворуч) та Гаррі Каспаров. Фото: УНІАН

Деталі скандалу з Шевченком

Навесні 2025 року дисциплінарно-етичний комітет ФІДЕ дискваліфікував гравця строком на три роки, з яких один призначений умовно. Тепер апеляція у цій справі завершилася для Шевченка ще більш серйозно: він втратив вище шахове звання.

Рішенням ФІДЕ шахіст не зможе брати участь у турнірах або перебувати на них до жовтня 2026 року. Тільки після цього терміну йому дозволять повернутися у спортивну діяльність.

Шевченко народився в Україні, але 2023 року змінив громадянство і почав виступати за Румунію. Позбавлення звання гросмейстера стало найбільшим ударом по його кар'єрі, яка декілька років вважалася однією з найперспективніших у Європі.

