Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченка позбавили звання гросмейстера через шахрайство

Шевченка позбавили звання гросмейстера через шахрайство

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 18:41
Шевченка дискваліфікували та позбавили звання гросмейстера
Кирило Шевченко під час турніру. Фото: instagram.com/kirill_shevchenko22/

Комісія з чесної гри ФІДЕ підтвердила рішення у справі Кирила Шевченка. Колишній український шахіст, який виступає під прапором Румунії, позбувся звання гросмейстера.

Шевченко володів цим титулом із 2017 року, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Реклама
Читайте також:

Приводом для санкцій став епізод на чемпіонаті Іспанії з шахів у жовтні 2024 року. Тоді Шевченка викрили у використанні телефону, захованого в туалеті, де він відкривав шаховий ресурс Lichess.

Кирилл Шевченко
Юний Кирило Шевченко (ліворуч) та Гаррі Каспаров. Фото: УНІАН

Деталі скандалу з Шевченком

Навесні 2025 року дисциплінарно-етичний комітет ФІДЕ дискваліфікував гравця строком на три роки, з яких один призначений умовно. Тепер апеляція у цій справі завершилася для Шевченка ще більш серйозно: він втратив вище шахове звання.

Рішенням ФІДЕ шахіст не зможе брати участь у турнірах або перебувати на них до жовтня 2026 року. Тільки після цього терміну йому дозволять повернутися у спортивну діяльність.

Шевченко народився в Україні, але 2023 року змінив громадянство і почав виступати за Румунію. Позбавлення звання гросмейстера стало найбільшим ударом по його кар'єрі, яка декілька років вважалася однією з найперспективніших у Європі.

Нагадаємо, іспанські журналісти пояснили, чому трансфер Владислава Ваната з "Динамо" може стати порятунком для "Жирони".

Артем Довбик обирає оптимальний варіант для переходу, на нього претендують одразу два відомі клуби.

Кирило Шевченко скандал спорт Шахи бліц (шахи)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації