Гросмейстер українського походження Народицький помер у США

Даніель Народицький під час партії. Фото: Chess.com

Американський гросмейстер Даніель Народицький помер на 30-му році життя. Новина про трагедію з молодим спортсменом вразила шахову спільноту.

Про його смерть повідомили Charlotte Chess Center та Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ), висловивши глибокі співчуття родині спортсмена.

Даніель Народицький отримав звання гросмейстера 2013 року та вважався одним із найкращих гравців у швидких шахах. Він посідав 58-ме місце у світовому рейтингу з рапіду і 23-тє - з бліцу, поєднуючи спортивну кар'єру з роботою коментатора і викладача.

Даніель Народицький обмірковує хід. Кадр із відео

Що відомо про останні місяці життя Народицького

Обставин смерті не уточнюють. Ще на початку жовтня він виступав на турнірі Bullet Brawl, де здобув восьму перемогу з початку року. Наприкінці 2024-го гросмейстер розділив перше місце на чемпіонаті світу з бліцу, поступившись виходом у плей-оф лише за додатковими показниками.

Даніель Народицький під час інтерв'ю. Кадр із відео

Народицький був американцем українського походження: його батько родом з України, а мати з Азербайджану. Саме батько навчив його грати в шахи, коли Даніелю було шість років.

Крім професійних досягнень, Народицький став однією з найяскравіших фігур шахового інтернету. Його YouTube-канал налічував майже півмільйона підписників, а трансляції на Twitch збирали сотні тисяч глядачів.

Даніель Народицький за грою. Кадр із відео

Народицький вирізнявся агресивним і водночас інтуїтивним стилем гри, поєднуючи ризиковані тактичні рішення з глибокою позиційною оцінкою. Серед професіоналів його вважали одним із найяскравіших представників "нової хвилі" американських шахістів, здатних грати у високому темпі без втрати точності. Коментатори відзначали його рідкісне відчуття балансу між атакою і захистом, а також уміння зберігати концентрацію навіть у бліц-партіях проти найсильніших суперників світу.

