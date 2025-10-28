Відео
Головна Спорт Смерть Народицького пов'язали зі сваркою із росіянином Крамником

Смерть Народицького пов'язали зі сваркою із росіянином Крамником

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:03
Оновлено: 10:02
Крамника звинуватили в причетності до смерті відомого спортсмена
Володимир Крамник (праворуч) під час гри. Фото: росЗМІ

У віці 29 років помер американський шахіст українського походження Даніель Народицький. Його смерть викликала величезну хвилю скорботи, але разом з тим і нову хвилю критики на адресу росіянина Володимира Крамника.

Раніше він агресивно звинувачував Народицького в нечесній грі, повідомляє champion.com.ua.

Багато відомих гросмейстерів, включно з Левоном Ароняном та Хікару Накамурою, виступили із заявами на захист покійного, нагадавши, що Крамник неодноразово провокував конфлікти в шаховому середовищі. Сам росіянин, за їхніми словами, вже давно втратив повагу колег за публічні випади та бездоказові звинувачення.

Даниэль Народицкий
Даніель Народицький обмірковує хід. Кадр із відео

Уперше конфлікт між ними розгорівся навесні 2024 року, коли Крамник звинуватив Народицького та чеського гросмейстера Давида Навару у використанні підказок під час онлайн-турніру. Росіянин навіть запропонував зіграти матч за 50 000 доларів, але доказів своїх слів так і не навів.

Що говорили колеги та як відреагував Народицький

Пізніше Крамник продовжив свої нападки, заявивши, що "потрібно створити античит-систему нового покоління". Під його агресію потрапили й інші гравці — Енді Вудворд і навіть сам Накамура. Леві Розман (GothamChess) тоді написав, що Крамник "звинувачує всіх, хто грає краще за нього". У грудні 2024-го Народицький публічно назвав росіянина "гіршим за бруд" та зізнався, що найбільше страждає від втрати довіри у спільноті.

У своєму останньому стримі 18 жовтня 2025 року Народицький говорив, що звинувачення завдали йому сильного морального удару. Запис ефіру незабаром зник із Twitch. Після його смерті багато гравців прямо вказали на цькування як на одну з причин внутрішнього надлому молодого гросмейстера.

Історія з Крамником, у якого за спиною залишається скандал часів матчу за світову корону 2006 року ("туалетгейт" проти Топалова), знову розділила шаховий світ. Chess.com ще 2023-го заблокував блог росіянина за "систематичні звинувачення без доказів". Тепер спільнота вимагає від ФІДЕ розслідування та жорсткіших правил проти публічного цькування у спорті розуму.

Нагадаємо, відомий український футболіст Артем Мілевський потрапив у курйозну ситуацію та показав, хто йому допоміг впоратися з проблемою.

Легендарний Кріштіану Роналду планує на декілька місяців повернутися в один зі своїх колишніх клубів.

скандал спорт Шахи бліц (шахи) чемпіонат Європи з шахів
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
