Рішення ФІДЕ щодо росіян викликало напругу в шаховому світі

Міжнародна федерація шахів наблизилася до зміни своєї позиції щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Генеральна асамблея ФІДЕ розглянула питання допуску росіян та білорусів до турнірів із використанням національної символіки, повідомляє пресслужба організації.

За підсумками голосування більшість делегатів підтримала повернення команд із Росії та Білорусі в офіційні змагання під егідою ФІДЕ. Йдеться про допуск до командних та індивідуальних турнірів, включно з можливістю використання прапора та гімну в окремих категоріях.

Російський гросмейстер Ян Непомнящий. Фото: Facebook

Чому рішення ФІДЕ не стало остаточним

Попри результати голосування, ФІДЕ ухвалила рішення відкласти остаточне затвердження допуску. Причиною названо необхідність додаткових юридичних консультацій, які мають визначити правові рамки та відповідність рішення рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету.

На поточний момент розглядається варіант, за якого повне використання національної символіки буде дозволено насамперед у юнацьких та юніорських змаганнях. Дорослі турніри залишаються в зоні невизначеності до завершення юридичної оцінки та повторного розгляду питання на рівні керівних органів ФІДЕ.

