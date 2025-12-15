Відео
Спорт Росіян готуються повернути у світовий спорт — про що йдеться

Росіян готуються повернути у світовий спорт — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 11:33
Рішення ФІДЕ щодо росіян викликало напругу в шаховому світі
Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович. Фото: Facebook

Міжнародна федерація шахів наблизилася до зміни своєї позиції щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Генеральна асамблея ФІДЕ розглянула питання допуску росіян та білорусів до турнірів із використанням національної символіки, повідомляє пресслужба організації.

Читайте також:

За підсумками голосування більшість делегатів підтримала повернення команд із Росії та Білорусі в офіційні змагання під егідою ФІДЕ. Йдеться про допуск до командних та індивідуальних турнірів, включно з можливістю використання прапора та гімну в окремих категоріях.

Ян Непомнящий
Російський гросмейстер Ян Непомнящий. Фото: Facebook

Чому рішення ФІДЕ не стало остаточним

Попри результати голосування, ФІДЕ ухвалила рішення відкласти остаточне затвердження допуску. Причиною названо необхідність додаткових юридичних консультацій, які мають визначити правові рамки та відповідність рішення рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету.

На поточний момент розглядається варіант, за якого повне використання національної символіки буде дозволено насамперед у юнацьких та юніорських змаганнях. Дорослі турніри залишаються в зоні невизначеності до завершення юридичної оцінки та повторного розгляду питання на рівні керівних органів ФІДЕ.

Нагадаємо, Ігор Суркіс залишив неоднозначний коментар щодо форварда "Динамо" Матвія Пономаренка.

Лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко поділився думкою про гру київської команди.

Українського боксера було знайдено мертвим, обставини трагедії не розголошуються.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
