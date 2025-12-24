Динамо програло суд Блохіну — клуб виплатив компенсацію

Олег Блохін. Фото: facebook.com/OlegBlokhin11

Київське "Динамо" програло суд своєму легендарному футболісту та менш вдалому тренеру Олегу Блохіну. Братам Ігорю та Георгію Суркісам довелося заплатити.

Про виграний Блохіним суд повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Олег Блохін. Фото: "Динамо"

Блохін відсудив гроші у "Динамо"

Легендарний Олег Блохін у 2014 році був незадоволений рішенням керівництва клубу щодо свого звільнення, після чого звернувся до суду.

Блохін очолив "Динамо" у 2012 році, підписавши контракт терміном на чотири роки. Однак до завершення угоди фахівець не допрацював — клуб ухвалив рішення розірвати контракт через незадовільні результати команди.

Після звільнення Блохін ініціював судовий процес, у якому вимагав компенсацію за дострокове розірвання угоди. Як стверджує Бурбас, тренер виграв справу та отримав фінансову компенсацію в повному обсязі, на який розраховував.

