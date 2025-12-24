Видео
Главная Спорт Блохин отсудил у Динамо огромную сумму

Блохин отсудил у Динамо огромную сумму

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 19:26
Динамо проиграло суд Блохину — клуб выплатил компенсацию
Олег Блохин. Фото: facebook.com/OlegBlokhin11

Киевское "Динамо" проиграло суд своему легендарному футболисту и менее удачному тренеру Олегу Блохину. Братьям Игорю и Георгию Суркисам пришлось заплатить.

О выигранном Блохиным суде сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Блохин отсудил деньги у "Динамо"

Легендарный Олег Блохин в 2014 году был недоволен решением руководства клуба относительно своего увольнения, после чего обратился в суд.

Блохин возглавил "Динамо" в 2012 году, подписав контракт сроком на четыре года. Однако до завершения соглашения специалист не доработал — клуб принял решение расторгнуть контракт из-за неудовлетворительных результатов команды.

После увольнения Блохин инициировал судебный процесс, в котором требовал компенсацию за досрочное расторжение соглашения. Как утверждает Бурбас, тренер выиграл дело и получил финансовую компенсацию в полном объеме, на который рассчитывал.

суд футбол Олег Блохин Динамо УПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
