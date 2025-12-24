Динамо проиграло суд Блохину — клуб выплатил компенсацию

Блохин отсудил у Динамо огромную сумму
Киевское "Динамо" проиграло суд своему легендарному футболисту и менее удачному тренеру Олегу Блохину. Братьям Игорю и Георгию Суркисам пришлось заплатить.
О выигранном Блохиным суде сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Блохин отсудил деньги у "Динамо"
Легендарный Олег Блохин в 2014 году был недоволен решением руководства клуба относительно своего увольнения, после чего обратился в суд.
Блохин возглавил "Динамо" в 2012 году, подписав контракт сроком на четыре года. Однако до завершения соглашения специалист не доработал — клуб принял решение расторгнуть контракт из-за неудовлетворительных результатов команды.
После увольнения Блохин инициировал судебный процесс, в котором требовал компенсацию за досрочное расторжение соглашения. Как утверждает Бурбас, тренер выиграл дело и получил финансовую компенсацию в полном объеме, на который рассчитывал.
Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали российского спортсмена.
Английская звезда футбола Харри Кейн установил новый невероятный рекорд в "Баварии".
Читайте Новини.LIVE!