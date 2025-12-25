Видео
Главная Спорт Динамо возьмет на сборы забракованного Шовковским игрока

Динамо возьмет на сборы забракованного Шовковским игрока

Дата публикации 25 декабря 2025 07:15
Костюк возвращает Самбу Диалло в Динамо - вингер поедет на зимние сборы
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" сейчас готовит список игроков, которые полетят на зимний тренировочный сбор. В перечне футболистов Игоря Костюка будут даже неожиданные фамилии.

Об одной из таких фамилий сообщил паблик INSIDE UPL.

Костюк решил реанимировать карьеру футболиста

По информации источника, игроком, которого хочет реанимировать Костюк, является сенегалец Самба Диалло.

Самба Диалло
Самба Диалло. Фото: "Динамо" Киев

Еще месяц назад будущее Диалло в "Динамо" выглядело почти решенным: в ноябре клуб склонялся к варианту с арендой вингера, которого забраковал Александр Шовковский.

Однако после увольнения Шовковского Костюк решил взять Самбу на зимние сборы вместе с основной командой, а вопрос аренды пока снят с повестки дня.

Для Диалло это может стать ключевым моментом в киевском этапе карьеры. Именно под руководством Костюка он демонстрировал свой лучший футбол в команде U-19, где был одним из лидеров.

Новый тренер хорошо знает сильные стороны вингера и, очевидно, готов дать ему еще один шанс в первой команде. От того, как сенегалец воспользуется этой возможностью, будет зависеть его дальнейшая роль в команде.

Напомним, ранее бывший игрок и тренер "Динамо" Олег Блохин отсудил у родного клуба огромные средства.

Также ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что думает о бое Джейка Пола.

футбол Динамо Александр Шовковский Самба Диалло Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
