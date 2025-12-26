Фьюри назвал бой, которого избегает Усик

Александр Усик. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри дважды проигрывал Александру Усику. Поэтому он считает, что знает, какие бои не хочет принимать украинец.

О сопернике, с которым не хочет драться Усик, Тайсон рассказал в интервью на DAZN.

Реклама

Читайте также:

Тайсон Фьюри. Фото: кадр из видео

Фьюри увидел опасность для Усика

Фьюри объяснил, почему не верит в поединок между Усиком и временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом, который является претендентом для украинца.

По словам Фьюри, такой бой не имеет коммерческой привлекательности и поэтому Усик ориентируется на самые большие ивенты и максимальные гонорары, тогда как противостояние с Кабайелом не принесет сопоставимого финансового эффекта.

Фьюри признал, что Кабайел — сложный оппонент в ринге, однако отметил, что в современном боксе на топ-уровне решающими являются популярность и масштаб события, а не только спортивный риск.

Напомним, в "Динамо" на сборы возьмут легионера, который не играл в этом сезоне.

Александр Кучер прекратил работу в одесском "Черноморце" из-за третьего места в Первой лиге.