Чорноморець звільнив Олександра Кучера після невдач у Першій лізі

Олександр Кучер. Фото: "Чорноморець"

Керівництво одеського "Чорноморця" відреагувало на невдалі результати команди в Першій лізі. Вони вирішили провести зміни на тренерському містку.

Про зміни в команді повідомив портал Sport.ua.

"Чорноморець" змістив керманича

За інформацією джерела, керівництво "Чорноморця" звільнило Олександра Кучера з посади головного тренера.

У поточному сезоні Першої ліги одесити після 18 турів мають у своєму активі 28 очок і посідають третє місце в турнірній таблиці. Команда відстає на один бал від "Лівого Берега" та вже на десять очок — від лідера чемпіонату "Буковини".

Таким чином, керівництво клубу ухвалило рішення про зміну тренера, попри відносно конкурентну позицію команди в боротьбі за підвищення в класі.

Кучер очолив команду в березні 2025 року, змінивши на посаді Олександра Бабича. Його головним завданням було зберегти клуб в Українській Прем’єр-лізі, однак виконати цю місію не вдалося — "Чорноморець" вилетів до Першої ліги.

