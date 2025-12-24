Відео
Головна Спорт Чорноморець залишився без головного тренера — що з Кучером

Чорноморець залишився без головного тренера — що з Кучером

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 22:09
Чорноморець звільнив Олександра Кучера після невдач у Першій лізі
Олександр Кучер. Фото: "Чорноморець"

Керівництво одеського "Чорноморця" відреагувало на невдалі результати команди в Першій лізі. Вони вирішили провести зміни на тренерському містку. 

Про зміни в команді повідомив портал Sport.ua.

Читайте також:

"Чорноморець" змістив керманича

За інформацією джерела, керівництво "Чорноморця" звільнило Олександра Кучера з посади головного тренера.

У поточному сезоні Першої ліги одесити після 18 турів мають у своєму активі 28 очок і посідають третє місце в турнірній таблиці. Команда відстає на один бал від "Лівого Берега" та вже на десять очок — від лідера чемпіонату "Буковини".

Таким чином, керівництво клубу ухвалило рішення про зміну тренера, попри відносно конкурентну позицію команди в боротьбі за підвищення в класі.

Кучер очолив команду в березні 2025 року, змінивши на посаді Олександра Бабича. Його головним завданням було зберегти клуб в Українській Прем’єр-лізі, однак виконати цю місію не вдалося — "Чорноморець" вилетів до Першої ліги.

Нагадаємо, київське "Динамо" підготувало перший трансфер.

Футболіст "Баварії" Гаррі Кейн встановив неймовірний рекорд в Бундеслізі.

Одеса футбол звільнення Чорноморець Олександр Кучер Перша ліга
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
