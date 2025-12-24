Черноморец уволил Александра Кучера после неудач в Первой лиге

Черноморец остался без главного тренера — что с Кучером
Руководство одесского "Черноморца" отреагировало на неудачные результаты команды в Первой лиге. Они решили провести изменения на тренерском мостике.
Об изменениях в команде сообщил портал Sport.ua.
"Черноморец" сместил рулевого
По информации источника, руководство "Черноморца" уволило Александра Кучера с должности главного тренера.
В текущем сезоне Первой лиги одесситы после 18 туров имеют в своем активе 28 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда отстает на один балл от "Левого Берега" и уже на десять очков — от лидера чемпионата "Буковины".
Таким образом, руководство клуба приняло решение о смене тренера, несмотря на относительно конкурентную позицию команды в борьбе за повышение в классе.
Кучер возглавил команду в марте 2025 года, сменив на посту Александра Бабича. Его главной задачей было сохранить клуб в Украинской Премьер-лиге, однако выполнить эту миссию не удалось — "Черноморец" вылетел в Первую лигу.
Напомним, киевское "Динамо" подготовило первый трансфер.
Футболист "Баварии" Гарри Кейн установил невероятный рекорд в Бундеслиге.
Читайте Новини.LIVE!