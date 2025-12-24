Видео
Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 22:09
Черноморец уволил Александра Кучера после неудач в Первой лиге
Александр Кучер. Фото: "Черноморец"

Руководство одесского "Черноморца" отреагировало на неудачные результаты команды в Первой лиге. Они решили провести изменения на тренерском мостике.

Об изменениях в команде сообщил портал Sport.ua.

"Черноморец" сместил рулевого

По информации источника, руководство "Черноморца" уволило Александра Кучера с должности главного тренера.

В текущем сезоне Первой лиги одесситы после 18 туров имеют в своем активе 28 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда отстает на один балл от "Левого Берега" и уже на десять очков — от лидера чемпионата "Буковины".

Таким образом, руководство клуба приняло решение о смене тренера, несмотря на относительно конкурентную позицию команды в борьбе за повышение в классе.

Кучер возглавил команду в марте 2025 года, сменив на посту Александра Бабича. Его главной задачей было сохранить клуб в Украинской Премьер-лиге, однако выполнить эту миссию не удалось — "Черноморец" вылетел в Первую лигу.

Одесса футбол увольнение Черноморец Александр Кучер Первая лига
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
