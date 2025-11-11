Умер Герман Шуйский — легендарный форвард одесского Черноморца

Герман Шуйский. Фото: ФК Черноморец

Умер один из футболистов прошлого, который отметился игрой за одесский "Черноморец". Бывшему игроку было 88 лет.

О смерти легенды сообщила пресс-служба "Черноморца".

Умер бывший футболист "Черноморца"

На 89-м году жизни ушел из жизни Герман Шуйский — один из символов "моряков" 1960-х. "Черноморец" не разглашал обстоятельства смерти.

Шуйский оставил после себя не только голы, но и поколение тренеров и арбитров, которым он помог развиваться.

Умерший дебютировал в высшей лиге СССР за "Черноморец" в 1962-1963 годах. В 29 матчах за одесситов он стал ключевым игроком атаки, отметившись семью результативными действиями. С Шуйским команда боролась за места в середине таблицы класса "А".

Карьера Шуйского охватила более 300 матчей в советских клубах. Он защищал цвета "Цветных металлов" (Запорожье), "Крыльев Советов" (Москва), "Локомотива" (Винница), "Судостроителя" (Николаев), "Дунайца" (Измаил), "Шахтера" (Енакиево) и "Восстания" (Татарбунары).

После завершения игровой карьеры Шуйский стал арбитром республиканской категории, судил матчи класса "А" и юношеские турниры. Много лет работал в Федерации футбола Одесской области, где тренировал молодежь, организовывал соревнования и популяризировал спорт.

