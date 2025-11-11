Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Помер ексгравець одеського Чорноморця

Помер ексгравець одеського Чорноморця

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 22:06
Оновлено: 22:07
Помер Герман Шуйський — легендарний форвард одеського Чорноморця
Герман Шуйський. Фото: ФК Чорноморець

Помер один з футболістів минулого, який відзначився грою за одеський "Чорноморець". Колишньому гравцю було 88 років.

Про смерть легенди повідомила пресслужба "Чорноморця".

Реклама
Читайте також:

Помер колишній футболіст "Чорноморця"

На 89-му році життя пішов з життя Герман Шуйський — один із символів "моряків" 1960-х. "Чорноморець" не розголошував обставини смерті.

Шуйський залишив по собі не лише голи, а й покоління тренерів та арбітрів, яким він допоміг розвиватися.

Померлий дебютував у вищій лізі СРСР за "Чорноморець" у 1962-1963 роках. У 29 матчах за одеситів він став ключовим гравцем атаки, відзначившись сімома результативними діями. З Шуйським команда боролася за місця в середині таблиці класу "А".

Кар'єра Шуйського охопила понад 300 матчів у радянських клубах. Він захищав кольори "Кольорових металів" (Запоріжжя), "Крил Рад" (Москва), "Локомотива" (Вінниця), "Суднобудівника" (Миколаїв), "Дунайця" (Ізмаїл), "Шахтаря" (Єнакієво) та "Повстання" (Татарбунари).

Після завершення ігрової кар'єри Шуйський став арбітром республіканської категорії, судив матчі класу "А" та юнацькі турніри. Багато років працював у Федерації футболу Одеської області, де тренував молодь, організовував змагання та популяризував спорт.

Нагадаємо, відомий гравець з чемпіонату Румунії хоче повернутися в київське "Динамо" після успішного сезону.

Португальська 40-річна легенда Кріштіану Роналду розповів про завершення кар'єри.

Українські вболівальники зможуть побачити в прямому ефірі матчі національної збірної проти Франції та Ісландії.

Одеса смерть футбол Чорноморець померлі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації