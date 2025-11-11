Помер Герман Шуйський — легендарний форвард одеського Чорноморця

Герман Шуйський. Фото: ФК Чорноморець

Помер один з футболістів минулого, який відзначився грою за одеський "Чорноморець". Колишньому гравцю було 88 років.

Про смерть легенди повідомила пресслужба "Чорноморця".

Помер колишній футболіст "Чорноморця"

На 89-му році життя пішов з життя Герман Шуйський — один із символів "моряків" 1960-х. "Чорноморець" не розголошував обставини смерті.

Шуйський залишив по собі не лише голи, а й покоління тренерів та арбітрів, яким він допоміг розвиватися.

Померлий дебютував у вищій лізі СРСР за "Чорноморець" у 1962-1963 роках. У 29 матчах за одеситів він став ключовим гравцем атаки, відзначившись сімома результативними діями. З Шуйським команда боролася за місця в середині таблиці класу "А".

Кар'єра Шуйського охопила понад 300 матчів у радянських клубах. Він захищав кольори "Кольорових металів" (Запоріжжя), "Крил Рад" (Москва), "Локомотива" (Вінниця), "Суднобудівника" (Миколаїв), "Дунайця" (Ізмаїл), "Шахтаря" (Єнакієво) та "Повстання" (Татарбунари).

Після завершення ігрової кар'єри Шуйський став арбітром республіканської категорії, судив матчі класу "А" та юнацькі турніри. Багато років працював у Федерації футболу Одеської області, де тренував молодь, організовував змагання та популяризував спорт.

