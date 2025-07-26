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Головна Спорт Одеський Чорноморець відключили від електроенергії

Одеський Чорноморець відключили від електроенергії

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 16:01
Чорноморець залишився без світла й наразі на межі виживання
Головний тренер "Чорноморця" Олександр Кучер. Фото: "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" продовжує збільшувати кількість проблем, які необхідно виправити. Однак поки дуже далеко від хороших новин для клубу.

Цього разу клубу відключили електроенергію, повідомив Telegram-канал Chernomorets Odessa Fan Page.

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Стадіон "Чорноморець". Фото: "Чорноморець"

"Чорноморець" має великі проблеми

За інформацією джерел, у "Чорноморці" великі фінансові проблеми. Наразі співробітники клубу не отримують зарплату понад два місяці, а на тренувальній базі через несплату відключено електроенергію.

Без світла команді існувати важко, і тому всю роботу забезпечують генератори.

При цьому найближчим часом можуть виникнути проблеми з водопостачанням, а заборгованість із зарплат наближається до тримісячного терміну.

Попри труднощі, "Чорноморець" продовжує підготовку до сезону 2025/2026 у Першій лізі, куди клуб вилетів, посівши останнє місце в УПЛ за підсумками минулого сезону.

В цілях економії клуб відмовився від більшості орендованих гравців і зосередився на вихованцях одеської молоді з академії.

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борги Чорноморець Олександр Кучер Перша ліга Електрика
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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