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Главная Спорт Одесский Черноморец отключили от электроэнергии

Одесский Черноморец отключили от электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 16:01
Черноморец остался без света и сейчас на грани выживания
Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер. Фото: "Черноморец"

Одесский "Черноморец" продолжает увеличивать количество проблем, которые необходимо исправить. Однако пока очень далеко от хороших новостей для клуба.

На этот раз клубу отключили электроэнергию, сообщил Telegram-канал Chernomorets Odessa Fan Page.

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Стадион "Черноморец". Фото: "Черноморец"

"Черноморец" имеет большие проблемы

По информации источников, в "Черноморце" большие финансовые проблемы. Сейчас сотрудники клуба не получают зарплату более двух месяцев, а на тренировочной базе из-за неуплаты отключена электроэнергия.

Без света команде существовать трудно, и поэтому всю работу обеспечивают генераторы.

При этом в ближайшее время могут возникнуть проблемы с водоснабжением, а задолженность по зарплатам приближается к трехмесячному сроку.

Несмотря на трудности, "Черноморец" продолжает подготовку к сезону 2025/2026 в Первой лиге, куда клуб вылетел, заняв последнее место в УПЛ по итогам прошлого сезона.

В целях экономии клуб отказался от большинства арендованных игроков и сосредоточился на воспитанниках одесской молодежи из академии.

Напомним, в сети появилось видео успеха сыновей Александра Усика в спорте.

У Усика есть традиция после побед, связанная с женой Екатериной.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед шокировала мощной тренировкой.

В мадридском "Реале" украинец Андрей Лунин получит премию за турнир, в котором не играл.

долги Черноморец Александр Кучер Первая лига Электричество
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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