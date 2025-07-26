Черноморец остался без света и сейчас на грани выживания

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер. Фото: "Черноморец"

Одесский "Черноморец" продолжает увеличивать количество проблем, которые необходимо исправить. Однако пока очень далеко от хороших новостей для клуба.

На этот раз клубу отключили электроэнергию, сообщил Telegram-канал Chernomorets Odessa Fan Page.

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"Черноморец" имеет большие проблемы

По информации источников, в "Черноморце" большие финансовые проблемы. Сейчас сотрудники клуба не получают зарплату более двух месяцев, а на тренировочной базе из-за неуплаты отключена электроэнергия.

Без света команде существовать трудно, и поэтому всю работу обеспечивают генераторы.

При этом в ближайшее время могут возникнуть проблемы с водоснабжением, а задолженность по зарплатам приближается к трехмесячному сроку.

Несмотря на трудности, "Черноморец" продолжает подготовку к сезону 2025/2026 в Первой лиге, куда клуб вылетел, заняв последнее место в УПЛ по итогам прошлого сезона.

В целях экономии клуб отказался от большинства арендованных игроков и сосредоточился на воспитанниках одесской молодежи из академии.

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