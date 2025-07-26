Черноморец остался без света и сейчас на грани выживания

Одесский Черноморец отключили от электроэнергии
Одесский "Черноморец" продолжает увеличивать количество проблем, которые необходимо исправить. Однако пока очень далеко от хороших новостей для клуба.
На этот раз клубу отключили электроэнергию, сообщил Telegram-канал Chernomorets Odessa Fan Page.
"Черноморец" имеет большие проблемы
По информации источников, в "Черноморце" большие финансовые проблемы. Сейчас сотрудники клуба не получают зарплату более двух месяцев, а на тренировочной базе из-за неуплаты отключена электроэнергия.
Без света команде существовать трудно, и поэтому всю работу обеспечивают генераторы.
При этом в ближайшее время могут возникнуть проблемы с водоснабжением, а задолженность по зарплатам приближается к трехмесячному сроку.
Несмотря на трудности, "Черноморец" продолжает подготовку к сезону 2025/2026 в Первой лиге, куда клуб вылетел, заняв последнее место в УПЛ по итогам прошлого сезона.
В целях экономии клуб отказался от большинства арендованных игроков и сосредоточился на воспитанниках одесской молодежи из академии.
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