Главная Спорт Усик подтвердил имя своего следующего соперника

Усик подтвердил имя своего следующего соперника

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 00:05
Усик проведет бой в 2026 году — украинец назвал имя соперника
Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вернется на ринг в 2026 году. Украинец уже определился с соперником.

Усик сразится с Деонтеем Уайлдером, сообщил портал Boxing News.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик проведет бой со звездой

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе прибыл в Эр-Рияд, где посетил большое боксерское шоу с участием абсолютного чемпиона мира Наои Иноуэ. Японец уверенно победил мексиканца Алана Давида Пикассо по очкам, а среди почетных гостей вечера был и украинский боксер.

Во время общения с журналистами Усик подтвердил, что в следующем году планирует вернуться на ринг в поединке против Деонтея Уайлдера. По словам украинца, именно этот бой остается его приоритетом, и никаких изменений в планах пока нет.

Уайлдер — бывший чемпион мира и один из самых опасных нокаутеров. Американец провел 49 профессиональных боев, одержал 44 победы, из которых 43 — досрочно.

Последний поединок Усик провел в июле, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и снова объединил чемпионские пояса. Осенью украинец отказался от титула WBO.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
