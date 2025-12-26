Відео
Головна Спорт Тренер Динамо розповів, чому не хоче жити в Києві

Тренер Динамо розповів, чому не хоче жити в Києві

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 19:54
Тренер Динамо Кендзьорек пояснив, чому не живе в центрі Києва
Мацей Кендзьорек. Фото: "Динамо" Київ

Польський тренер київського "Динамо" зі стандартних положень та аналітик Мацей Кендзьорек не планує обживатися в Києві. При цьому, він знаходиться в Україні з початку сезону.

Про своє життя в "Динамо" Кендзьорек розповів у інтерв'ю порталу Przegladsportowy.

Читайте також:
Мацей Кендзерек
Мацей Кендзьорек та Еміль Карас. Фото: Przegladsportowy

Поляк не вважає центр Києва безпечним

Кендзьорек заявив, що віддає перевагу проживанню на клубній базі, а не в центрі Києва.

За його словами, на базі не видно прямих наслідків обстрілів, адже вона розташована далеко від центральних районів міста. Водночас він вважає, що, перебуваючи у Києві, неможливо ігнорувати реальність війни.

Кендзьорек зізнається, що місто викликає змішані відчуття: поруч із красивими архітектурними місцями всюди трапляються меморіали загиблим на війні — з фотографіями, датами та свічками. Багато з цих людей були зовсім молодими.

Тренер зазначив, що частина гравців "Динамо" живе на базі, а інша — у місті. Особисто для себе він не розглядав варіант проживання ближче до центру, оскільки вважає базу значно безпечнішою.

Кендзьорек також визнав, що життя на базі разом з усією командою певною мірою нагадує постійний тренувальний збір. Однак, за його словами, до цього можна звикнути. Умови він назвав комфортними та підкреслив, що приїхав до Києва працювати.

Нагадаємо, нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн перший в рейтинзі фаворитів на "Золотий м'яч-2026".

У "Динамо" планують повернути легіонера, в якого вже перестали вірити.

Київ футбол Динамо війна в Україні Мацей Кендзьорек
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
