Тренер Динамо Кендзьорек пояснив, чому не живе в центрі Києва

Мацей Кендзьорек. Фото: "Динамо" Київ

Польський тренер київського "Динамо" зі стандартних положень та аналітик Мацей Кендзьорек не планує обживатися в Києві. При цьому, він знаходиться в Україні з початку сезону.

Про своє життя в "Динамо" Кендзьорек розповів у інтерв'ю порталу Przegladsportowy.

Мацей Кендзьорек та Еміль Карас. Фото: Przegladsportowy

Поляк не вважає центр Києва безпечним

Кендзьорек заявив, що віддає перевагу проживанню на клубній базі, а не в центрі Києва.

За його словами, на базі не видно прямих наслідків обстрілів, адже вона розташована далеко від центральних районів міста. Водночас він вважає, що, перебуваючи у Києві, неможливо ігнорувати реальність війни.

Кендзьорек зізнається, що місто викликає змішані відчуття: поруч із красивими архітектурними місцями всюди трапляються меморіали загиблим на війні — з фотографіями, датами та свічками. Багато з цих людей були зовсім молодими.

Тренер зазначив, що частина гравців "Динамо" живе на базі, а інша — у місті. Особисто для себе він не розглядав варіант проживання ближче до центру, оскільки вважає базу значно безпечнішою.

Кендзьорек також визнав, що життя на базі разом з усією командою певною мірою нагадує постійний тренувальний збір. Однак, за його словами, до цього можна звикнути. Умови він назвав комфортними та підкреслив, що приїхав до Києва працювати.

