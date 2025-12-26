Відео
Польський тренер Динамо розповів, як його знайшли Суркіси

Польський тренер Динамо розповів, як його знайшли Суркіси

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 16:02
Кендзьорек розповів, що в Динамо його запросили завдяки Інтернету
Мацей Кендзьорек. Фото: "Динамо" Київ

З початку цього сезону в київському "Динамо" працює польський тренер зі стандартів та аналітик Мацей Кендзьорек. З того моменту столичний клуб дуже сильно покращив гру під час стандартів у атаці.

Про свою появу в "Динамо" Кендзьорек розповів у інтерв'ю порталу Przegladsportowy.

Мацей Кендзерек
Шовковський та Кендзьорек. Фото: "Динамо"

Як Кендзьорек потрапив у "Динамо"

За словами Кендзьорека, рішення про його запрошення ухвалювалося після дистанційного відбору. Клуб аналізував його роботу через Інтернет.

Польський фахівець наголосив, що пропозиція з Києва стала для нього серйозним викликом. Він підкреслив історичний статус "Динамо" як одного з провідних клубів Східної Європи, який вигравав європейські трофеї, мав у складі володарів "Золотого м’яча" та ще нещодавно оцінювався більш ніж у 100 мільйонів євро.

Саме поєднання масштабу клубу, спортивних амбіцій і можливості проявити себе на новому ринку стало ключовим фактором у рішенні тренера приєднатися до української команди, попри складні умови роботи в нинішній ситуації.

Андрій Котевич
Автор:
Андрій Котевич
