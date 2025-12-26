Кендзерек рассказал, что в Динамо его пригласили благодаря Интернету

Мацей Кендзерек. Фото: "Динамо" Киев

С начала этого сезона в киевском "Динамо" работает польский тренер по стандартам и аналитик Мацей Кендзерек. С того момента столичный клуб очень сильно улучшил игру во время стандартов в атаке.

О своем появлении в "Динамо" Кендзерек рассказал в интервью порталу Przegladsportowy.

Шовковский и Кендзерек. Фото: "Динамо"

Как Кендзерек попал в "Динамо"

По словам Кендзерека, решение о его приглашении принималось после дистанционного отбора. Клуб анализировал его работу через Интернет.

Польский специалист отметил, что предложение из Киева стало для него серьезным вызовом. Он подчеркнул исторический статус "Динамо" как одного из ведущих клубов Восточной Европы, который выигрывал европейские трофеи, имел в составе обладателей "Золотого мяча" и еще недавно оценивался более чем в 100 миллионов евро.

Именно сочетание масштаба клуба, спортивных амбиций и возможности проявить себя на новом рынке стало ключевым фактором в решении тренера присоединиться к украинской команде, несмотря на сложные условия работы в нынешней ситуации.

