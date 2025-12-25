Відео
Головна Спорт Кейн очолює рейтинг фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Кейн очолює рейтинг фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 19:55
Золотий м’яч-2026: Кейн — головний фаворит, Мбаппе і Голанн у топ-3
Геррі Кейн. Фото: Reuters

Майже на екваторі сезону визначились фаворити на "Золотий м'яч-2026". Серед них поки немає володаря "ЗМ-2025" Усмана Дембеле із "ПСЖ".

Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч-2026" опублікував портал Goal.

Читайте також:
Эрлинг Холанн
Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Кейн наразі випереджає всіх інших

У рейтингу фаворитів на здобуття "Золотого м’яча-2026" першу позицію посів форвард "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн, який продовжує бити рекорди результативності.

Друге місце займає нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн, а третю позицію віддали гравцю мадридського "Реала" Кіліану Мбаппе.

До топ-10 також увійшли молоді зірки та лідери провідних клубів Європи. Зокрема, вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, півзахисник "Арсенала" Деклан Райс, хавбек "ПСЖ" Вітінья, а також гравці "Баварії" Майкл Олісе та Луїс Діас.

Окремо відзначили присутність у рейтингу Ліонеля Мессі, який продовжує кар’єру в MLS у складі "Інтер Маямі" та наразі не виступає на найвищому європейському рівні.

Топ-10 претендентів на "Золотий м’яч-2026":

  1. Гаррі Кейн ("Баварія")

  2. Ерлінг Голанн ("Манчестер Сіті")

  3. Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

  4. Ламін Ямаль ("Барселона")

  5. Деклан Райс ("Арсенал")

  6. Вітінья ("ПСЖ")

  7. Майкл Олісе ("Баварія")

  8. Луїс Діас ("Баварія")

  9. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі")

  10. Ашраф Хакімі ("ПСЖ")

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
