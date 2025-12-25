Золотий м’яч-2026: Кейн — головний фаворит, Мбаппе і Голанн у топ-3

Кейн очолює рейтинг фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2026
Майже на екваторі сезону визначились фаворити на "Золотий м'яч-2026". Серед них поки немає володаря "ЗМ-2025" Усмана Дембеле із "ПСЖ".
Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч-2026" опублікував портал Goal.
Кейн наразі випереджає всіх інших
У рейтингу фаворитів на здобуття "Золотого м’яча-2026" першу позицію посів форвард "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн, який продовжує бити рекорди результативності.
Друге місце займає нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн, а третю позицію віддали гравцю мадридського "Реала" Кіліану Мбаппе.
До топ-10 також увійшли молоді зірки та лідери провідних клубів Європи. Зокрема, вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, півзахисник "Арсенала" Деклан Райс, хавбек "ПСЖ" Вітінья, а також гравці "Баварії" Майкл Олісе та Луїс Діас.
Окремо відзначили присутність у рейтингу Ліонеля Мессі, який продовжує кар’єру в MLS у складі "Інтер Маямі" та наразі не виступає на найвищому європейському рівні.
Топ-10 претендентів на "Золотий м’яч-2026":
-
Гаррі Кейн ("Баварія")
-
Ерлінг Голанн ("Манчестер Сіті")
-
Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид)
-
Ламін Ямаль ("Барселона")
-
Деклан Райс ("Арсенал")
-
Вітінья ("ПСЖ")
-
Майкл Олісе ("Баварія")
-
Луїс Діас ("Баварія")
-
Ліонель Мессі ("Інтер Маямі")
-
Ашраф Хакімі ("ПСЖ")
Нагадаємо, "Динамо" дасть шанс гравцю, який був близький, щоб піти з команди.
Одеський "Чорноморець" звільнив Олександра Кучера з посади головного тренера.
Читайте Новини.LIVE!