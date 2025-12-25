Золотой мяч-2026: Кейн — главный фаворит, Мбаппе и Холанн в топ-3

Кейн возглавляет рейтинг фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2026
Почти на экваторе сезона определились фавориты на "Золотой мяч-2026". Среди них пока нет обладателя "ЗМ-2025" Усмана Дембеле из "ПСЖ".
Рейтинг претендентов на "Золотой мяч-2026" опубликовал портал Goal.
Кейн пока опережает всех остальных
В рейтинге фаворитов на получение "Золотого мяча-2026" первую позицию занял форвард "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, который продолжает бить рекорды результативности.
Второе место занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн, а третью позицию отдали игроку мадридского "Реала" Килиану Мбаппе.
В топ-10 также вошли молодые звезды и лидеры ведущих клубов Европы. В частности, вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, хавбек "ПСЖ" Витинья, а также игроки "Баварии" Майкл Олисе и Луис Диас.
Отдельно отметили присутствие в рейтинге Лионеля Месси, который продолжает карьеру в MLS в составе "Интер Майами" и пока не выступает на самом высоком европейском уровне.
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч-2026":
-
Гарри Кейн ("Бавария")
-
Эрлинг Холанн ("Манчестер Сити")
-
Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)
-
Ламин Ямаль ("Барселона")
-
Деклан Райс ("Арсенал")
-
Витинья ("ПСЖ")
-
Майкл Олисе ("Бавария")
-
Луис Диас ("Бавария")
-
Лионель Месси ("Интер Майами")
-
Ашраф Хакими ("ПСЖ")
Напомним, "Динамо" даст шанс игроку, который был близок, чтобы уйти из команды.
Одесский "Черноморец" уволил Александра Кучера с должности главного тренера.
Читайте Новини.LIVE!