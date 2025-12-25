Золотой мяч-2026: Кейн — главный фаворит, Мбаппе и Холанн в топ-3

Герри Кейн. Фото: Reuters

Почти на экваторе сезона определились фавориты на "Золотой мяч-2026". Среди них пока нет обладателя "ЗМ-2025" Усмана Дембеле из "ПСЖ".

Рейтинг претендентов на "Золотой мяч-2026" опубликовал портал Goal.

Реклама

Читайте также:

Эрлинг Голанн. Фото: Reuters

Кейн пока опережает всех остальных

В рейтинге фаворитов на получение "Золотого мяча-2026" первую позицию занял форвард "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, который продолжает бить рекорды результативности.

Второе место занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн, а третью позицию отдали игроку мадридского "Реала" Килиану Мбаппе.

В топ-10 также вошли молодые звезды и лидеры ведущих клубов Европы. В частности, вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, хавбек "ПСЖ" Витинья, а также игроки "Баварии" Майкл Олисе и Луис Диас.

Отдельно отметили присутствие в рейтинге Лионеля Месси, который продолжает карьеру в MLS в составе "Интер Майами" и пока не выступает на самом высоком европейском уровне.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч-2026":

Гарри Кейн ("Бавария") Эрлинг Холанн ("Манчестер Сити") Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) Ламин Ямаль ("Барселона") Деклан Райс ("Арсенал") Витинья ("ПСЖ") Майкл Олисе ("Бавария") Луис Диас ("Бавария") Лионель Месси ("Интер Майами") Ашраф Хакими ("ПСЖ")

Напомним, "Динамо" даст шанс игроку, который был близок, чтобы уйти из команды.

Одесский "Черноморец" уволил Александра Кучера с должности главного тренера.