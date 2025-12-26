Видео
Главная Спорт Тренер Динамо рассказал, почему не хочет жить в Киеве

Тренер Динамо рассказал, почему не хочет жить в Киеве

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 19:54
Тренер Динамо Кендзерек объяснил, почему не живет в центре Киева
Мацей Кендзерек. Фото: "Динамо" Киев

Польский тренер киевского "Динамо" по стандартным положениям и аналитик Мацей Кендзерек не планирует обживаться в Киеве. При этом, он находится в Украине с начала сезона.

О своей жизни в "Динамо" Кендзерек рассказал в интервью порталу Przegladsportowy.

Читайте также:
Мацей Кендзерек
Мацей Кендзерек и Эмиль Карас. Фото: Przegladsportowy

Поляк не считает центр Киева безопасным

Кендзерек заявил, что предпочитает проживание на клубной базе, а не в центре Киева.

По его словам, на базе не видно прямых последствий обстрелов, ведь она расположена далеко от центральных районов города. В то же время он считает, что, находясь в Киеве, невозможно игнорировать реальность войны.

Кендзерек признается, что город вызывает смешанные чувства: рядом с красивыми архитектурными местами повсюду встречаются мемориалы погибшим на войне — с фотографиями, датами и свечами. Многие из этих людей были совсем молодыми.

Тренер отметил, что часть игроков "Динамо" живет на базе, а другая — в городе. Лично для себя он не рассматривал вариант проживания ближе к центру, поскольку считает базу значительно безопаснее.

Кендзерек также признал, что жизнь на базе вместе со всей командой в определенной степени напоминает постоянный тренировочный сбор. Однако, по его словам, к этому можно привыкнуть. Условия он назвал комфортными и подчеркнул, что приехал в Киев работать.

Напомним, нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн первый в рейтинге фаворитов на "Золотой мяч-2026".

В "Динамо" планируют вернуть легионера, в которого уже перестали верить.

Киев футбол Динамо война в Украине Мацей Кендзерек
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
