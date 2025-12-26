Тренер Динамо Кендзерек объяснил, почему не живет в центре Киева

Мацей Кендзерек. Фото: "Динамо" Киев

Польский тренер киевского "Динамо" по стандартным положениям и аналитик Мацей Кендзерек не планирует обживаться в Киеве. При этом, он находится в Украине с начала сезона.

О своей жизни в "Динамо" Кендзерек рассказал в интервью порталу Przegladsportowy.

Мацей Кендзерек и Эмиль Карас. Фото: Przegladsportowy

Поляк не считает центр Киева безопасным

Кендзерек заявил, что предпочитает проживание на клубной базе, а не в центре Киева.

По его словам, на базе не видно прямых последствий обстрелов, ведь она расположена далеко от центральных районов города. В то же время он считает, что, находясь в Киеве, невозможно игнорировать реальность войны.

Кендзерек признается, что город вызывает смешанные чувства: рядом с красивыми архитектурными местами повсюду встречаются мемориалы погибшим на войне — с фотографиями, датами и свечами. Многие из этих людей были совсем молодыми.

Тренер отметил, что часть игроков "Динамо" живет на базе, а другая — в городе. Лично для себя он не рассматривал вариант проживания ближе к центру, поскольку считает базу значительно безопаснее.

Кендзерек также признал, что жизнь на базе вместе со всей командой в определенной степени напоминает постоянный тренировочный сбор. Однако, по его словам, к этому можно привыкнуть. Условия он назвал комфортными и подчеркнул, что приехал в Киев работать.

