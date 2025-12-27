Відео
Захисник Динамо показав як і де проводить відпустку

Захисник Динамо показав як і де проводить відпустку

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:05
Як Тарас Михавко провів різдвяні свята після матчу Динамо з Ноа
Тарас Михавко. Фото: instagram.com/taras.mykhavko

Після матчу шостого туру Ліги конференцій проти вірменського "Ноа" (2:0) київське "Динамо" відправилось у відпустку. Серед тих, хто відпочиває, опинився й центральний захисник Тарас Михавко.

Футболіст опублікував в Instagram фото зі свого відпочинку.

Як провів свята Михавко

Тарас після останнього матчу відправився на рідну Львівщину. Там футболіст зустрівся з родичами, друзями та відсвяткував Різдво.

На опублікованих фото можна побачити, що Михавко відвідав курортний Трускавець, де на ярмарці в центрі міста сходив до святкової ялинки.

Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: instagram.com/taras.mykhavko
Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: instagram.com/taras.mykhavko

Цього сезону Михавко провів 26 матчів, де забив три м’ячі. Також він цього року дебютував за національну збірну України.

У 20-річного Михавка контракт до 28 лютого 2028 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 8 млн євро.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
