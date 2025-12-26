Відео
Реал відповів потенційному покупцю Луніна

Реал відповів потенційному покупцю Луніна

Дата публікації: 26 грудня 2025 23:59
Реал відхилив пропозицію Вільярреала щодо трансферу Андрія Луніна
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" розглянув пропозицію за українського голкіпера Андрія Луніна. На футболіста претендував "Вільярреал".

Лунін міг змінити команду, повідомив портал DefensaCentral.

Читайте також:
Андрей Лунин
Луніна не продадуть з "Реалу"

"Вільярреал", який веде боротьбу у верхній частині турнірної таблиці Ла Ліги, розглядає можливість підписання українського воротаря Андрія Луніна вже під час зимового трансферного вікна.

Іспанські джерела зазначили, що ініціатива виходить саме від "Вільярреала", однак у "Реалі" не налаштовані розлучатися з голкіпером у середині сезону. У мадридському клубі дають зрозуміти, що продаж узимку не є варіантом за замовчуванням.

Єдиний сценарій, за якого трансфер може стати реальним — чітке бажання самого Луніна змінити команду вже зараз. Без цього "Реал" не планує відкривати переговори.

У поточному сезоні український воротар зіграв два матчі за мадридців, у яких пропустив п’ять м’ячів.

Нагадаємо, найкращий нападник Бундесліги Гаррі Кейн лідирує в рейтингу боротьби за "Золотий м'яч-2026".

У "Динамо" планують повернути легіонера, якого списав Олександр Шовковський.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Вільярреал українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
