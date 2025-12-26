Реал отклонил предложение Вильярреала по трансферу Андрея Лунина

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" рассмотрел предложение за украинского голкипера Андрея Лунина. На футболиста претендовал "Вильярреал".

Лунин мог сменить команду, сообщил портал DefensaCentral.

Лунина не продадут из "Реала"

"Вильярреал", который ведет борьбу в верхней части турнирной таблицы Ла Лиги, рассматривает возможность подписания украинского вратаря Андрея Лунина уже во время зимнего трансферного окна.

Испанские источники отметили, что инициатива исходит именно от "Вильярреала", однако в "Реале" не настроены расставаться с голкипером в середине сезона. В мадридском клубе дают понять, что продажа зимой не является вариантом по умолчанию.

Единственный сценарий, при котором трансфер может стать реальным — четкое желание самого Лунина сменить команду уже сейчас. Без этого "Реал" не планирует открывать переговоры.

В текущем сезоне украинский вратарь сыграл два матча за мадридцев, в которых пропустил пять мячей.

