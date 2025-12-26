Реал отклонил предложение Вильярреала по трансферу Андрея Лунина

Реал ответил потенциальному покупателю Лунина
Мадридский "Реал" рассмотрел предложение за украинского голкипера Андрея Лунина. На футболиста претендовал "Вильярреал".
Лунин мог сменить команду, сообщил портал DefensaCentral.
Лунина не продадут из "Реала"
"Вильярреал", который ведет борьбу в верхней части турнирной таблицы Ла Лиги, рассматривает возможность подписания украинского вратаря Андрея Лунина уже во время зимнего трансферного окна.
Испанские источники отметили, что инициатива исходит именно от "Вильярреала", однако в "Реале" не настроены расставаться с голкипером в середине сезона. В мадридском клубе дают понять, что продажа зимой не является вариантом по умолчанию.
Единственный сценарий, при котором трансфер может стать реальным — четкое желание самого Лунина сменить команду уже сейчас. Без этого "Реал" не планирует открывать переговоры.
В текущем сезоне украинский вратарь сыграл два матча за мадридцев, в которых пропустил пять мячей.
Напомним, лучший нападающий Бундеслиги Гарри Кейн лидирует в рейтинге борьбы за "Золотой мяч-2026".
В "Динамо" планируют вернуть легионера, которого списал Александр Шовковский.
Читайте Новини.LIVE!