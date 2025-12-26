Беллінгем може повернутися в АПЛ — Манчестер Юнайтед готує 200 млн євро

Центральний півзахисник мадридського "Реалу" Джуд Беллінгем може повернутися на батьківщину. До гравця є серйозна зацікавленість.

Про можливий перехід повідомив портал OK Diario.

Реклама

Англійські ЗМІ повідомили про амбітні плани "Манчестер Юнайтед" щодо трансферу Беллінгема.

За інформацією видання, манкуніанці готують пропозицію в розмірі 200 мільйонів євро і розраховують спробувати здійснити трансфер влітку 2026 року. У клубі розглядають 22-річного англійця як ключову фігуру для майбутнього проєкту команди.

Втім, реалізація цієї ідеї виглядає вкрай складною. У "Реалі" Беллінгем входить до числа гравців, яких керівництво не планує продавати за жодних умов. Сам футболіст також не висловлює бажання змінювати клуб і повністю зосереджений на виступах за мадридців.

Беллінгем приєднався до "Реала" влітку 2023 року. У поточному сезоні він провів 20 матчів у всіх турнірах, забив п'ять м’ячів і віддав чотири результативні передачі.

Контракт півзахисника з іспанським клубом чинний до літа 2029 року, а його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 160 мільйонів євро.