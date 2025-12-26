Відео
Головна Спорт Клуб АПЛ готує значну суму за Беллінгема з Реала

Клуб АПЛ готує значну суму за Беллінгема з Реала

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 23:01
Беллінгем може повернутися в АПЛ — Манчестер Юнайтед готує 200 млн євро
Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Центральний півзахисник мадридського "Реалу" Джуд Беллінгем може повернутися на батьківщину. До гравця є серйозна зацікавленість.

Про можливий перехід повідомив портал OK Diario.

Читайте також:
Джуд Беллингем
Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Беллінгем може знову зіграти в  АПЛ

Англійські ЗМІ повідомили про амбітні плани "Манчестер Юнайтед" щодо трансферу Беллінгема.

За інформацією видання, манкуніанці готують пропозицію в розмірі 200 мільйонів євро і розраховують спробувати здійснити трансфер влітку 2026 року. У клубі розглядають 22-річного англійця як ключову фігуру для майбутнього проєкту команди.

Втім, реалізація цієї ідеї виглядає вкрай складною. У "Реалі" Беллінгем входить до числа гравців, яких керівництво не планує продавати за жодних умов. Сам футболіст також не висловлює бажання змінювати клуб і повністю зосереджений на виступах за мадридців.

Беллінгем приєднався до "Реала" влітку 2023 року. У поточному сезоні він провів 20 матчів у всіх турнірах, забив п'ять м’ячів і віддав чотири результативні передачі.

Контракт півзахисника з іспанським клубом чинний до літа 2029 року, а його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 160 мільйонів євро.

Нагадаємо, визначились десять претендентів на "Золотий м'яч-2026".

У "Динамо" планують повернути легіонера, в якого вже перестали вірити.

футбол Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Футбол трансфери Джуд Беллінгем
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
