Беллингем может вернуться в АПЛ — Манчестер Юнайтед готовит 200 млн евро

Центральный полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем может вернуться на родину. К игроку есть серьезная заинтересованность.

О возможном переходе сообщил портал OK Diario.

Реклама

Английские СМИ сообщили об амбициозных планах "Манчестер Юнайтед" относительно трансфера Беллингема.

По информации издания, манкунианцы готовят предложение в размере 200 миллионов евро и рассчитывают попытаться осуществить трансфер летом 2026 года. В клубе рассматривают 22-летнего англичанина как ключевую фигуру для будущего проекта команды.

Впрочем, реализация этой идеи выглядит крайне сложной. В "Реале" Беллингем входит в число игроков, которых руководство не планирует продавать ни при каких условиях. Сам футболист также не выражает желания менять клуб и полностью сосредоточен на выступлениях за мадридцев.

Беллингем присоединился к "Реалу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Контракт полузащитника с испанским клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.