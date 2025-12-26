Видео
Главная Спорт Клуб АПЛ готовит внушительную сумму за Беллингема из Реала

Клуб АПЛ готовит внушительную сумму за Беллингема из Реала

Дата публикации 26 декабря 2025 23:01
Беллингем может вернуться в АПЛ — Манчестер Юнайтед готовит 200 млн евро
Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Центральный полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем может вернуться на родину. К игроку есть серьезная заинтересованность.

О возможном переходе сообщил портал OK Diario.

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Беллингем может снова сыграть в АПЛ

Английские СМИ сообщили об амбициозных планах "Манчестер Юнайтед" относительно трансфера Беллингема.

По информации издания, манкунианцы готовят предложение в размере 200 миллионов евро и рассчитывают попытаться осуществить трансфер летом 2026 года. В клубе рассматривают 22-летнего англичанина как ключевую фигуру для будущего проекта команды.

Впрочем, реализация этой идеи выглядит крайне сложной. В "Реале" Беллингем входит в число игроков, которых руководство не планирует продавать ни при каких условиях. Сам футболист также не выражает желания менять клуб и полностью сосредоточен на выступлениях за мадридцев.

Беллингем присоединился к "Реалу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Контракт полузащитника с испанским клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.

Напомним, определились десять претендентов на "Золотой мяч-2026".

В "Динамо" планируют вернуть легионера, в которого уже перестали верить.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
