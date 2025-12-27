Видео
Защитник Динамо показал как и где проводит отпуск

Защитник Динамо показал как и где проводит отпуск

Дата публикации 27 декабря 2025 12:05
Как Тарас Михавко провел рождественские праздники после матча Динамо с Ноа
Тарас Михавко. Фото: instagram.com/taras.mykhavko

После матча шестого тура Лиги конференций против армянского "Ноа" (2:0) киевское "Динамо" отправилось в отпуск. Среди тех, кто отдыхает, оказался и центральный защитник Тарас Михавко.

Футболист опубликовал в Instagram фото со своего отдыха.

Как провел праздники Михавко

Тарас после последнего матча отправился на родную Львовщину. Там футболист встретился с родственниками, друзьями и отпраздновал Рождество.

На опубликованных фото можно увидеть, что Михавко посетил курортный Трускавец, где на ярмарке в центре города и сходил к праздничной елке.

Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: instagram.com/taras.mykhavko
Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: instagram.com/taras.mykhavko

В этом сезоне Михавко провел 26 матчей, где забил три мяча. Также он в этом году дебютировал за национальную сборную Украины.

У 20-летнего Михавко контракт до 28 февраля 2028 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

Напомним, ранее тренер "Динамо" признался, почему опасно жить в Киеве.

Мадридский "Реал" отказался продавать Андрея Лунина в январе.

Андрей Котевич
