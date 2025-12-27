Відео
Головна Спорт Саленко розповів, чому побив горщики з Суркісом

Саленко розповів, чому побив горщики з Суркісом

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 10:41
Саленко посварився з Григорієм Суркісом через Шовковського
Олег Саленко. Фото: "Динамо" Київ

Колишній футболіст київського "Динамо" Олег Саленко зізнався, що посварився зі співвласником клубу Григорієм Суркісом. Це сталося через екстренера клубу Олександра Шовковського.

Про сварку з Суркісом Саленко розповів у інтерв'ю виданню Meta.

Саленко посварився з Суркісом через Шовковського

Саленко зізнався, що одразу після здобуття титулу не очікував настільки швидкого регресу команди Шовковського, однак подальші події показали наявність внутрішніх проблем у колективі.

На його переконання, ключовим прорахунком стало затягування зі зміною головного тренера.

Ексфорвард зазначив, що неодноразово порушував це питання публічно й навіть посварився через це з Григорієм Суркісом. Втім, за словами Саленка, розвиток подій підтвердив його позицію — кадрові рішення в "Динамо" мали бути ухвалені значно раніше.

"Зміну наставника потрібно було робити раніше. Ми, до речі, з Григорієм Михайловичем Суркісом посварилися з приводу цієї теми. Але, врешті-решт те, про що я часто говорив, таки відбулося", — сказав Саленко.

Нагадаємо, раніше тренер "Динамо" розповів, чому не хоче жити в Києві.

Мадридський "Реал" відмовив потенційному покупцю Андрія Луніна.

футбол Динамо Ігор Суркіс Олександр Шовковський Олег Саленко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
