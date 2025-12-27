Саленко поссорился с Григорием Суркисом из-за Шовковского

Саленко рассказал, почему побил горшки с Суркисом
Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко признался, что поссорился с совладельцем клуба Григорием Суркисом. Это произошло из-за экс-тренера клуба Александра Шовковского.
О ссоре с Суркисом Саленко рассказал в интервью изданию Meta.
Саленко признался, что сразу после получения титула не ожидал столь быстрого регресса команды Шовковского, однако дальнейшие события показали наличие внутренних проблем в коллективе.
По его убеждению, ключевым просчетом стало затягивание со сменой главного тренера.
Экс-форвард отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос публично и даже поссорился из-за этого с Григорием Суркисом. Впрочем, по словам Саленко, развитие событий подтвердило его позицию — кадровые решения в "Динамо" должны были быть приняты значительно раньше.
"Смену наставника нужно было делать раньше. Мы, кстати, с Григорием Михайловичем Суркисом поссорились по поводу этой темы. Но, в конце концов то, о чем я часто говорил, таки произошло", — сказал Саленко.
