Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Саленко рассказал, почему побил горшки с Суркисом

Саленко рассказал, почему побил горшки с Суркисом

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 10:41
Саленко поссорился с Григорием Суркисом из-за Шовковского
Олег Саленко. Фото: "Динамо" Киев

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко признался, что поссорился с совладельцем клуба Григорием Суркисом. Это произошло из-за экс-тренера клуба Александра Шовковского.

О ссоре с Суркисом Саленко рассказал в интервью изданию Meta.

Реклама
Читайте также:
Игроки киевского Динамо
Игроки "Динамо" перед матчем Лиги конференций. Фото: "Динамо" Киев

Саленко поссорился с Суркисом из-за Шовковского

Саленко признался, что сразу после получения титула не ожидал столь быстрого регресса команды Шовковского, однако дальнейшие события показали наличие внутренних проблем в коллективе.

По его убеждению, ключевым просчетом стало затягивание со сменой главного тренера.

Экс-форвард отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос публично и даже поссорился из-за этого с Григорием Суркисом. Впрочем, по словам Саленко, развитие событий подтвердило его позицию — кадровые решения в "Динамо" должны были быть приняты значительно раньше.

"Смену наставника нужно было делать раньше. Мы, кстати, с Григорием Михайловичем Суркисом поссорились по поводу этой темы. Но, в конце концов то, о чем я часто говорил, таки произошло", — сказал Саленко.

Напомним, ранее тренер "Динамо" рассказал, почему не хочет жить в Киеве.

Мадридский "Реал" отказал потенциальному покупателю Андрея Лунина.

футбол Динамо Игорь Суркис Александр Шовковский Олег Саленко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации