Саленко поссорился с Григорием Суркисом из-за Шовковского

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко признался, что поссорился с совладельцем клуба Григорием Суркисом. Это произошло из-за экс-тренера клуба Александра Шовковского.

О ссоре с Суркисом Саленко рассказал в интервью изданию Meta.

Саленко поссорился с Суркисом из-за Шовковского

Саленко признался, что сразу после получения титула не ожидал столь быстрого регресса команды Шовковского, однако дальнейшие события показали наличие внутренних проблем в коллективе.

По его убеждению, ключевым просчетом стало затягивание со сменой главного тренера.

Экс-форвард отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос публично и даже поссорился из-за этого с Григорием Суркисом. Впрочем, по словам Саленко, развитие событий подтвердило его позицию — кадровые решения в "Динамо" должны были быть приняты значительно раньше.

"Смену наставника нужно было делать раньше. Мы, кстати, с Григорием Михайловичем Суркисом поссорились по поводу этой темы. Но, в конце концов то, о чем я часто говорил, таки произошло", — сказал Саленко.

