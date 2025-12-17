Саленко оцінив шанси Динамо та Шахтаря в боротьбі за чемпіонство

Молодий легіонер "Шахтаря" Лука Мейрелліш. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній форвард київського "Динамо" Олег Саленко дав прогноз на другу половину сезону чемпіонату України-2025/26. Експерт сумнівається в тому, що команда Ігоря Костюка зможе всерйоз долучитися до чемпіонських перегонів.

Поточний стан справ та ігровий баланс явно схиляються на користь донецького "Шахтаря", заявив Саленко в інтерв'ю "Українському футболу".

Олег Саленко зазначив, що в Ігоря Костюка високий рівень вимог до гравців та ідеальне знання внутрішньої кухні клубу, однак робота з основною командою вимагає іншого підходу, ніж у юнацькому футболі. Він також звернув увагу на можливі зміни в складі під час зимових зборів та допустив повернення деяких орендованих футболістів.

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Для "Динамо" сезон може стати перехідним

Експерт вважає, що в нинішніх реаліях "Динамо" варто зосередитися на Кубку України, де рівень суперників дає змогу реально боротися за трофей та єврокубкову путівку. Відсутність матчів у Європі він назвав плюсом, який дає змогу спокійно пройти збори, вибудувати гру і закласти фундамент на наступний сезон, тоді як "Шахтар" уже виглядає сформованою командою без права на серйозні осічки.

"Думаю, що за чемпіонство "Динамо" цього сезону боротися не зможе. "Шахтар" зараз на ходу, у них зібраний склад і майже немає простору для втрати очок. Тому для "Динамо" логічно зробити акцент на Кубку і використати цей час для повноцінної підготовки та побудови команди", — заявив Саленко.

Після 16 матчів у чемпіонаті України лідирують ЛНЗ та "Шахтар", які набрали по 35 очок. "Динамо" йде на четвертій сходинці, в активі киян 26 балів.

