Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Саленко назвав фаворита чемпіонату України

Саленко назвав фаворита чемпіонату України

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 14:45
Саленко оцінив шанси Динамо та Шахтаря в боротьбі за чемпіонство
Молодий легіонер "Шахтаря" Лука Мейрелліш. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній форвард київського "Динамо" Олег Саленко дав прогноз на другу половину сезону чемпіонату України-2025/26. Експерт сумнівається в тому, що команда Ігоря Костюка зможе всерйоз долучитися до чемпіонських перегонів.

Поточний стан справ та ігровий баланс явно схиляються на користь донецького "Шахтаря", заявив Саленко в інтерв'ю "Українському футболу".

Реклама
Читайте також:

Олег Саленко зазначив, що в Ігоря Костюка високий рівень вимог до гравців та ідеальне знання внутрішньої кухні клубу, однак робота з основною командою вимагає іншого підходу, ніж у юнацькому футболі. Він також звернув увагу на можливі зміни в складі під час зимових зборів та допустив повернення деяких орендованих футболістів.

Динамо Киев
Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Для "Динамо" сезон може стати перехідним

Експерт вважає, що в нинішніх реаліях "Динамо" варто зосередитися на Кубку України, де рівень суперників дає змогу реально боротися за трофей та єврокубкову путівку. Відсутність матчів у Європі він назвав плюсом, який дає змогу спокійно пройти збори, вибудувати гру і закласти фундамент на наступний сезон, тоді як "Шахтар" уже виглядає сформованою командою без права на серйозні осічки.

"Думаю, що за чемпіонство "Динамо" цього сезону боротися не зможе. "Шахтар" зараз на ходу, у них зібраний склад і майже немає простору для втрати очок. Тому для "Динамо" логічно зробити акцент на Кубку і використати цей час для повноцінної підготовки та побудови команди", — заявив Саленко.

Після 16 матчів у чемпіонаті України лідирують ЛНЗ та "Шахтар", які набрали по 35 очок. "Динамо" йде на четвертій сходинці, в активі киян 26 балів.

Нагадаємо, у київському "Динамо" можуть відмовитися від одного з легіонерів команди.

У братів Суркісів виявилися різні думки з приводу вектора розвитку столичного клубу.

У "Карпатах" з'явився новий головний тренер, який замінив на цій посаді Владислава Лупашка. 

спорт футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Олег Саленко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації