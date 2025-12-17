Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Саленко назвал фаворита чемпионата Украины

Саленко назвал фаворита чемпионата Украины

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 14:45
Саленко оценил шансы Динамо и Шахтера в борьбе за чемпионство
Молодой легионер "Шахтера" Лука Мейреллиш. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Саленко дал прогноз на вторую половину сезона чемпионата Украины-2025/26. Эксперт сомневается в том, что команда Игоря Костюка сможет всерьез включиться в чемпионскую гонку.

Текущее положение дел и игровой баланс явно склоняются в пользу донецкого "Шахтера", заявил Саленко в интервью "Украинскому футболу".

Реклама
Читайте также:

Олег Саленко отметил, что у Игоря Костюка высокий уровень требований к игрокам и хорошее знание внутренней кухни клуба, однако работа с основной командой требует иного подхода, чем в юношеском футболе. Он также обратил внимание на возможные изменения в составе во время зимних сборов и допустил возвращение некоторых арендованных футболистов. 

Динамо Киев
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Для "Динамо" сезон может стать переходным

Эксперт считает, что в нынешних реалиях "Динамо" стоит сосредоточиться на Кубке Украины, где уровень соперников позволяет реально бороться за трофей и еврокубковую путевку. Отсутствие матчей в Европе он назвал плюсом, который дает возможность спокойно пройти сборы, выстроить игру и заложить фундамент на следующий сезон, тогда как "Шахтер" уже выглядит сформированной командой без права на серьезные осечки.

"Думаю, что за чемпионство "Динамо" в этом сезоне бороться не сможет. "Шахтер" сейчас на ходу, у них собранный состав и почти нет пространства для потери очков. Поэтому для "Динамо" логично сделать акцент на Кубке и использовать это время для полноценной подготовки и построения команды", — заявил Саленко. 

После 16 матчей в чемпионате Украины лидируют ЛНЗ и "Шахтер", которые набрали по 35 очков. "Динамо" идет на четвертой строчке, в активе киевлян 26 баллов. 

Напомним, в киевском "Динамо" могут отказаться от одного из легионеров команды. 

У братьев Суркисов оказались разные мнения по поводу вектора развития столичного клуба. 

В "Карпатах" появился новый главный тренер, который заменил на этом посту Владислава Лупашко. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Олег Саленко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации