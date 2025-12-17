Саленко оценил шансы Динамо и Шахтера в борьбе за чемпионство

Молодой легионер "Шахтера" Лука Мейреллиш. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Саленко дал прогноз на вторую половину сезона чемпионата Украины-2025/26. Эксперт сомневается в том, что команда Игоря Костюка сможет всерьез включиться в чемпионскую гонку.

Текущее положение дел и игровой баланс явно склоняются в пользу донецкого "Шахтера", заявил Саленко в интервью "Украинскому футболу".

Олег Саленко отметил, что у Игоря Костюка высокий уровень требований к игрокам и хорошее знание внутренней кухни клуба, однако работа с основной командой требует иного подхода, чем в юношеском футболе. Он также обратил внимание на возможные изменения в составе во время зимних сборов и допустил возвращение некоторых арендованных футболистов.

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Для "Динамо" сезон может стать переходным

Эксперт считает, что в нынешних реалиях "Динамо" стоит сосредоточиться на Кубке Украины, где уровень соперников позволяет реально бороться за трофей и еврокубковую путевку. Отсутствие матчей в Европе он назвал плюсом, который дает возможность спокойно пройти сборы, выстроить игру и заложить фундамент на следующий сезон, тогда как "Шахтер" уже выглядит сформированной командой без права на серьезные осечки.

"Думаю, что за чемпионство "Динамо" в этом сезоне бороться не сможет. "Шахтер" сейчас на ходу, у них собранный состав и почти нет пространства для потери очков. Поэтому для "Динамо" логично сделать акцент на Кубке и использовать это время для полноценной подготовки и построения команды", — заявил Саленко.

После 16 матчей в чемпионате Украины лидируют ЛНЗ и "Шахтер", которые набрали по 35 очков. "Динамо" идет на четвертой строчке, в активе киевлян 26 баллов.

