Саленко объяснил, чего ждать от Динамо при Костюке

Игорь Костюк во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Известный в прошлом футболист Олег Саленко оценил решение киевского "Динамо" доверить пост главного тренера Игорю Костюку. Эксперт отметил, что в нынешних условиях этот шаг выглядит одновременно логичным и вынужденным.

Чемпионы Украины оказались в ситуации, когда выбор между стабильностью и экспериментами был ограничен объективными факторами, сообщает "Украинский футбол".

Бывший форвард подчеркнул, что руководство "Динамо" действительно рассматривало вариант с иностранными специалистами, однако реальность украинского футбола и обстановка в стране серьезно сузили круг возможностей. В таких обстоятельствах ставка на человека из системы клуба стала наиболее прагматичным решением.

Игорь Костюк во время работы в "Динамо" U-19. Фото: пресс-служба клуба

Почему именно сейчас сделана ставка на Костюка

Саленко считает, что ключевым аргументом в пользу Костюка стало его глубокое знание молодежи и понимание внутренних процессов в команде. Он обратил внимание на то, что "Динамо" стоит перед этапом обновления состава, где тренеру важно видеть потенциал игроков на несколько шагов вперед, параллельно закладывая фундамент под следующий сезон и сохраняя шансы на трофей.

"Я думаю, что сейчас это оптимальный вариант из всех возможных. Костюк знает игроков лучше любого другого кандидата и понимает, кого и как можно развивать дальше. Самое важное, чтобы ему полностью доверили команду и не вмешивались в рабочие решения", — объяснил Саленко.

