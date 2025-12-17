Сабо назвал то, что мешает Мудрику вернуться на прежний уровень

Футболисты сборной Украины перед поединком. Фото: скриншот YouTube

Ситуация вокруг Михаила Мудрика остается напряженной на фоне затянувшейся паузы в карьере и последствий допингового скандала. Украинский вингер пропустил значительную часть сезона, а его возвращение в футбол ожидается не ранее января, при этом интерес к игроку со стороны клубов все еще сохраняется.

На этом фоне бывший футболист и тренер Йожеф Сабо обратил внимание на психологическую сторону истории Мудрика, сообщает "Украинский футбол".

Реклама

Читайте также:

Ключевым фактором стала нехватка контроля и поддержки в момент, когда молодой игрок столкнулся с резким ростом статуса, давления и финансовых возможностей. Сабо считает, что окружение Мудрика не сумело вовремя среагировать на изменения в жизни футболиста.

Михаил Мудрик после матча. Фото: скриншот YouTube

В чем Сабо видит главную проблему Мудрика

Специалист убежден, что талантливому игроку не хватило людей, которые могли бы направить его и помочь сосредоточиться исключительно на футболе, особенно в период активного профессионального роста.

"Я критикую тех, кто оставил его один на один с проблемами. Мудрик — молодой парень, у него еще молоко на губах не высохло, а он начал получать миллионы. К нему нужно было приставить человека, который бы следил за ним и помогал держать правильный курс", — рассказал Сабо.

Напомним, Игорь Суркис поделился мнением о новом главном тренер киевского "Динамо" Игоре Костюке.

Украинский боксер Александр Гвоздик получит шанс завоевать титул в бою с опасным соперником.

Известный боксер Теренс Кроуфорд растрогал поклонников во время прощальной речи после завершения карьеры.