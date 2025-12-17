Сабо назвав те, що заважає Мудрику повернутися на колишній рівень

Сабо назвав причину проблем лідера збірної України
Ситуація навколо Михайла Мудрика залишається напруженою на тлі тривалої паузи в кар'єрі та наслідків допінгового скандалу. Український вінгер пропустив значну частину сезону, а його повернення у футбол очікується не раніше січня, при цьому інтерес до гравця з боку клубів все ще зберігається.
На цьому тлі колишній футболіст та тренер Йожеф Сабо звернув увагу на психологічний бік історії Мудрика, повідомляє "Український футбол".
Ключовим фактором стала нестача контролю та підтримки в момент, коли молодий гравець зіткнувся з різким зростанням статусу, тиску та фінансових можливостей. Сабо вважає, що оточення Мудрика не зуміло вчасно зреагувати на зміни в житті футболіста.
У чому Сабо бачить головну проблему Мудрика
Фахівець переконаний, що талановитому гравцеві забракло людей, які могли б скерувати його та допомогти зосередитися винятково на футболі, особливо в період активного професійного зростання.
"Я критикую тих, хто залишив його сам на сам із проблемами. Мудрик — молодий хлопець, у нього ще молоко на губах не висохло, а він почав отримувати мільйони. До нього потрібно було приставити людину, яка б стежила за ним та допомагала тримати правильний курс", — розповів Сабо.
