Головна Спорт Сабо назвав причину проблем лідера збірної України

Сабо назвав причину проблем лідера збірної України

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 13:02
Сабо назвав те, що заважає Мудрику повернутися на колишній рівень
Футболісти збірної України перед поєдинком. Фото: скріншот YouTube

Ситуація навколо Михайла Мудрика залишається напруженою на тлі тривалої паузи в кар'єрі та наслідків допінгового скандалу. Український вінгер пропустив значну частину сезону, а його повернення у футбол очікується не раніше січня, при цьому інтерес до гравця з боку клубів все ще зберігається.

На цьому тлі колишній футболіст та тренер Йожеф Сабо звернув увагу на психологічний бік історії Мудрика, повідомляє "Український футбол".

Ключовим фактором стала нестача контролю та підтримки в момент, коли молодий гравець зіткнувся з різким зростанням статусу, тиску та фінансових можливостей. Сабо вважає, що оточення Мудрика не зуміло вчасно зреагувати на зміни в житті футболіста.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик після матчу. Фото: скріншот YouTube

У чому Сабо бачить головну проблему Мудрика

Фахівець переконаний, що талановитому гравцеві забракло людей, які могли б скерувати його та допомогти зосередитися винятково на футболі, особливо в період активного професійного зростання.

"Я критикую тих, хто залишив його сам на сам із проблемами. Мудрик — молодий хлопець, у нього ще молоко на губах не висохло, а він почав отримувати мільйони. До нього потрібно було приставити людину, яка б стежила за ним та допомагала тримати правильний курс", — розповів Сабо.

Нагадаємо, Ігор Суркіс поділився думкою про нового головного тренера київського "Динамо" Ігоря Костюка.

Український боксер Олександр Гвоздик отримає шанс завоювати титул у бою з небезпечним суперником.

Відомий боксер Теренс Кроуфорд зворушив шанувальників під час прощальної промови після завершення кар'єри.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
