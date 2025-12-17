Саленко пояснив, чого чекати від Динамо за Костюка

Ігор Костюк під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Відомий у минулому футболіст Олег Саленко оцінив рішення київського "Динамо" довірити посаду головного тренера Ігорю Костюку. Експерт зазначив, що в нинішніх умовах цей крок виглядає одночасно логічним і вимушеним.

Чемпіони України опинилися в ситуації, коли вибір між стабільністю та експериментами був обмежений об'єктивними факторами, повідомляє "Український футбол".

Колишній форвард наголосив, що керівництво "Динамо" справді розглядало варіант з іноземними фахівцями, однак реальність українського футболу та обстановка в країні серйозно звузили коло можливостей. За таких обставин ставка на людину із системи клубу стала найбільш прагматичним рішенням.

Ігор Костюк під час роботи в "Динамо" U-19. Фото: пресслужба клубу

Чому саме зараз зроблено ставку на Костюка

Саленко вважає, що ключовим аргументом на користь Костюка стало його глибоке знання молоді та розуміння внутрішніх процесів у команді. Він звернув увагу на те, що "Динамо" стоїть перед етапом оновлення складу, де тренеру важливо бачити потенціал гравців на кілька кроків уперед, паралельно закладаючи фундамент під наступний сезон і зберігаючи шанси на трофей.

"Я думаю, що зараз це оптимальний варіант з усіх можливих. Костюк знає гравців краще за будь-якого іншого кандидата та розуміє, кого і як можна розвивати далі. Найважливіше, щоб йому повністю довірили команду і не втручалися в робочі рішення", — пояснив Саленко.

