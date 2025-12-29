Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии

Энтони Джошуа. Фото: Reuters

В Нигерии произошло дорожно-транспортное происшествие, участником, которого стал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Эта авария произошла через неделю после боя с Джейком Полом.

Об аварии сообщили нигерийцы в социальных сетях, передает портал Новини.LIVE.

Пожалуйста, помолитесь за Anthony joshua🙏 pic.twitter.com/7tOy2J4WSw - Damilola🌺 (@thebigdammy) 29 декабря 2025 года

Джошуа попал в автомобильную аварию — есть погибшие

Инцидент произошел во время его пребывания Джошуа на своей исторической родине с частным визитом.

По сообщениям местных СМИ и очевидцев, авария была серьезной и привела к гибели двух человек. Сам боксер выжил и, по предварительной информации, не получил критических травм. В то же время на фото и видео видно, что боксеру было очень больно.

Просто посмотрите на ужасное состояние Нигерии.



После крупной аварии с участием Энтони Джошуа, в которой, как сообщается, погибли две жизни, не было никакой видимой экстренной реакции; ни скорой помощи, ни надлежащей медицинской помощи. Вместо этого его заставили сидеть вертикально в передней части полицейского фургона... pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 - Esen (@SemiNigerian) 29 декабря 2025 г .

Джошуа после ДТП находился в полицейском автомобиле в сидячем положении, хотя по стандартным протоколам пострадавших после серьезных столкновений должны стабилизировать и осматривать медики, которых не было на месте происшествия.

Официальные структуры Нигерии пока не обнародовали подробный отчет об обстоятельствах ДТП.

