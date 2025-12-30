Бій Джошуа — Ф’юрі скасовано після трагічної ДТП в Нігерії

Через трагічні обставини скасовано бій Джошуа проти Ф'юрі
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа 29 грудня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Нігерії. Унаслідок зіткнення позашляховика з вантажівкою загинули двоє тренерів британського боксера.
Після трагедії журналіст Рубен Картер повідомив, що через інцидент було скасовано мегабій проти Тайсона Ф’юрі.
FRSC blaming the Accident occurrence involving Anthony Joshua on excessive speed is wrong— Jehu Chijioke (@JehuDominion) December 29, 2025
Just as we can't Also conclude it's bad road
But the result been bad road is 80% potential .
Why because, if we say let's do a census on what causes accidents in Nigeria roads
We will… pic.twitter.com/XdkZvmG2pa
Головний бій року в хевівейті не відбудеться
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн офіційно підтвердив, що поєдинок між Ф’юрі та Джошуа не відбудеться.
За словами Хірна, рішення ухвалене з поваги до ситуації, у якій опинився боксер після трагічних подій. Джошуа потрібен час для фізичного відновлення, а також для того, щоб пережити особисту втрату.
"Ентоні має отримати час на відновлення і можливість пережити горе після загибелі його близького друга та тренера", — заявив Хірн.
Таким чином, довгоочікуваний мегабій між двома зірками британського боксу поставлено на паузу без конкретних термінів повернення до переговорів. Наразі пріоритетом для Джошуа залишається стан здоров’я та психологічна стабільність, а не підготовка до нового поєдинку.
Нагадаємо, раніше публікували жахливі перші кадри після ДТП з Джошуа.
Англійський "Ліверпуль" підписав 14-річного талановитого українського футболіста.
Читайте Новини.LIVE!