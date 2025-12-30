Відео
Через трагічні обставини скасовано бій Джошуа проти Ф'юрі

Через трагічні обставини скасовано бій Джошуа проти Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 00:42
Бій Джошуа — Ф’юрі скасовано після трагічної ДТП в Нігерії
Ентоні Джошуа після автотрощі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа 29 грудня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Нігерії. Унаслідок зіткнення позашляховика з вантажівкою загинули двоє тренерів британського боксера.

Після трагедії журналіст Рубен Картер повідомив, що через інцидент було скасовано мегабій проти Тайсона Ф’юрі.

Читайте також:

Головний бій року в хевівейті не відбудеться

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн офіційно підтвердив, що поєдинок між Ф’юрі та Джошуа не відбудеться.

За словами Хірна, рішення ухвалене з поваги до ситуації, у якій опинився боксер після трагічних подій. Джошуа потрібен час для фізичного відновлення, а також для того, щоб пережити особисту втрату.

"Ентоні має отримати час на відновлення і можливість пережити горе після загибелі його близького друга та тренера", — заявив Хірн.

Таким чином, довгоочікуваний мегабій між двома зірками британського боксу поставлено на паузу без конкретних термінів повернення до переговорів. Наразі пріоритетом для Джошуа залишається стан здоров’я та психологічна стабільність, а не підготовка до нового поєдинку.

Нагадаємо, раніше публікували жахливі перші кадри після ДТП з Джошуа.

Англійський "Ліверпуль" підписав 14-річного талановитого українського футболіста.

ДТП бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі професійний бокс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
