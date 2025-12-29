Українець Мирослав Васьковський підписав контракт із Ліверпулем

Ліверпуль підписав футболіста з України
У системі англійського "Ліверпуля" з’явився український футболіст Мирослав Васьковський. Гравець нещодавно підписав контракт із чинним чемпіоном Англії.
Про це повідомила пресслужба "Ліверпуля".
В "Ліверпулі" з’явився українець
"Ліверпуль" підписав контракт із юним півзахисником збірної України U-15. Англійський клуб завершив оформлення документів наприкінці грудня та офіційно підтвердив перехід 14-річного українця до своєї академії.
Васьковський перебрався до Англії з австрійської "Аустрії", за яку виступав із 2022 року після переїзду з київського "Локомотива".
Із літа 2025 року Мирослав тренувався в академії "мерсисайдців", а тепер його перехід отримав офіційний статус.
У поточному сезоні український півзахисник виступатиме за команди "Ліверпуля" U-14 та U-15. Наприкінці року Васьковський також отримав виклик до збірної України U-15 та взяв участь у турнірі розвитку УЄФА в Португалії, де привернув увагу скаутів європейських клубів.
У "Ліверпулі" розглядають українця як перспективного гравця на майбутнє та планують поступово інтегрувати його в академічну структуру клубу.
