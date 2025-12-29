Українець Мирослав Васьковський підписав контракт із Ліверпулем

В академії "Ліверпуля" є поповнення в обличчі Мирослава Васьковського. Фото: "Ліверпуль"

У системі англійського "Ліверпуля" з’явився український футболіст Мирослав Васьковський. Гравець нещодавно підписав контракт із чинним чемпіоном Англії.

Про це повідомила пресслужба "Ліверпуля".

Мирослав Васьковський. Фото: instagram.com/lfctransfer.s

В "Ліверпулі" з’явився українець

"Ліверпуль" підписав контракт із юним півзахисником збірної України U-15. Англійський клуб завершив оформлення документів наприкінці грудня та офіційно підтвердив перехід 14-річного українця до своєї академії.

Васьковський перебрався до Англії з австрійської "Аустрії", за яку виступав із 2022 року після переїзду з київського "Локомотива".

Із літа 2025 року Мирослав тренувався в академії "мерсисайдців", а тепер його перехід отримав офіційний статус.

У поточному сезоні український півзахисник виступатиме за команди "Ліверпуля" U-14 та U-15. Наприкінці року Васьковський також отримав виклик до збірної України U-15 та взяв участь у турнірі розвитку УЄФА в Португалії, де привернув увагу скаутів європейських клубів.

У "Ліверпулі" розглядають українця як перспективного гравця на майбутнє та планують поступово інтегрувати його в академічну структуру клубу.

