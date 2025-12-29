Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ліверпуль підписав футболіста з України

Ліверпуль підписав футболіста з України

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 07:44
Українець Мирослав Васьковський підписав контракт із Ліверпулем
В академії "Ліверпуля" є поповнення в обличчі Мирослава Васьковського. Фото: "Ліверпуль"

У системі англійського "Ліверпуля" з’явився український футболіст Мирослав Васьковський. Гравець нещодавно підписав контракт із чинним чемпіоном Англії.

Реклама
Читайте також:

Про це повідомила пресслужба "Ліверпуля".

Мирослав Васьковский
Мирослав Васьковський. Фото: instagram.com/lfctransfer.s

В "Ліверпулі" з’явився українець

"Ліверпуль" підписав контракт із юним півзахисником збірної України U-15. Англійський клуб завершив оформлення документів наприкінці грудня та офіційно підтвердив перехід 14-річного українця до своєї академії.

Васьковський перебрався до Англії з австрійської "Аустрії", за яку виступав із 2022 року після переїзду з київського "Локомотива".

Із літа 2025 року Мирослав тренувався в академії "мерсисайдців", а тепер його перехід отримав офіційний статус.

У поточному сезоні український півзахисник виступатиме за команди "Ліверпуля" U-14 та U-15. Наприкінці року Васьковський також отримав виклик до збірної України U-15 та взяв участь у турнірі розвитку УЄФА в Португалії, де привернув увагу скаутів європейських клубів.

У "Ліверпулі" розглядають українця як перспективного гравця на майбутнє та планують поступово інтегрувати його в академічну структуру клубу.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик повідомив ім'я наступного опонента.

Колишній гравець київського "Динамо" посварився з Суркісом.

діти футбол Ліверпуль АПЛ академія
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації