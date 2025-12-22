Джеррард пояснив, у якому разі замінить Слота в Ліверпулі

Стівен Джеррард під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Колишній капітан "Ліверпуля" Стівен Джеррард висловився про ситуацію в клубі на тлі непростого сезону під керівництвом Арне Слот. Команда зіткнулася з серією кадрових та ігрових труднощів, які вплинули на результати в чемпіонаті та посилили тиск на тренерський штаб.

Джеррарду довелося відповісти на запитання про те, чи готовий він повернутися на "Енфілд" у новій ролі, повідомляє Liverpool Echo.

Після чемпіонського сезону "Ліверпуль" переживає нестабільний відрізок: травми ключових гравців, проблеми з глибиною складу та адаптація до нового стилю призвели до втрати очок та зростання напруги навколо клубу. Усередині команди відчувається перехідний період, а вболівальники все частіше обговорюють можливі сценарії розвитку подій.

Арне Слот керує грою "червоних". Фото: Reuters/John Sibley

Що сказав Джеррард про Слота та ситуацію в клубі

"Я хочу бути абсолютно чесним. Я завжди готовий допомогти "Ліверпулю", у будь-якій ролі й в будь-який момент. При цьому я не хочу, щоб Арне Слот був звільнений, і сподіваюся, що він зуміє змінити ситуацію", — заявив колишній футболіст.

Стівен Джеррард після завершення ігрової кар'єри послідовно вибудував тренерський шлях, почавши роботу в академії "Ліверпуля", де очолював команду U-18. Його першим серйозним успіхом на дорослому рівні стала робота в "Рейнджерс", з яким він у сезоні 2020/21 виграв чемпіонат Шотландії без жодної поразки, перервавши дев'ятирічну гегемонію "Селтіка". Цей титул став для клубу першим за десять років та суттєво зміцнив репутацію Джеррарда як перспективного тренера.

Пізніше він очолював "Астон Віллу", а потім працював з "Аль-Іттіфаком" із Саудівської Аравії, але не домігся істотних успіхів.

"Ліверпуль" за підсумками 17 матчів посідає п'яте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. "Червоні" відстає від лідируючого "Арсеналу" на 10 очок.

