Салах отримав вигідну пропозицію і готується до трансферу

Салаху запропонували унікальний контракт, але не в Ліверпулі
Форварду "Ліверпуля" та збірної Єгипту Мохаммеду Салаху надійшла безпрецедентна пропозиція від неназваного саудівського клубу. Йдеться про контракт із заробітною платою в розмірі 2,7 млн євро на тиждень.
Це становить близько 123 млн на рік, повідомляє Indykaila News.
Інформація про пропозицію з'явилася на тлі напруженої ситуації всередині "Ліверпуля". Раніше Мохаммед Салах опинився в центрі конфлікту з керівництвом клубу та головним тренером Арне Слотом, що знову запустило обговорення його майбутнього в команді та можливого відходу з АПЛ.
Етап Салаха в АПЛ завершується
Мохаммед виступає за "червоних" з літа 2017 року і за цей час став однією з ключових фігур в історії клубу. Разом із "мерсисайдцями" єгиптянин вигравав чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та національні кубки, закріпивши за собою статус одного із символів епохи.
У сезоні 2025/26 футболіст провів 19 матчів на клубному рівні, забивши п'ять м'ячів і віддавши три результативні передачі. Контракт 33-річного Салаха з "Ліверпулем" продовжує діяти, проте представники футболіста вже ведуть переговори з іншими клубами.
