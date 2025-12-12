Відео
Головна Спорт Салаху запропонували унікальний контракт, але не в Ліверпулі

Салаху запропонували унікальний контракт, але не в Ліверпулі

Дата публікації: 12 грудня 2025 10:43
Салах отримав вигідну пропозицію і готується до трансферу
Мохаммед Салах на полі. Фото: Reuters/Peter Powell

Форварду "Ліверпуля" та збірної Єгипту Мохаммеду Салаху надійшла безпрецедентна пропозиція від неназваного саудівського клубу. Йдеться про контракт із заробітною платою в розмірі 2,7 млн євро на тиждень.

Це становить близько 123 млн на рік, повідомляє Indykaila News.

Читайте також:

Інформація про пропозицію з'явилася на тлі напруженої ситуації всередині "Ліверпуля". Раніше Мохаммед Салах опинився в центрі конфлікту з керівництвом клубу та головним тренером Арне Слотом, що знову запустило обговорення його майбутнього в команді та можливого відходу з АПЛ.

Етап Салаха в АПЛ завершується

Мохаммед виступає за "червоних" з літа 2017 року і за цей час став однією з ключових фігур в історії клубу. Разом із "мерсисайдцями" єгиптянин вигравав чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та національні кубки, закріпивши за собою статус одного із символів епохи.

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах на лавці запасних. Фото: Reuters/Chris Radburn

У сезоні 2025/26 футболіст провів 19 матчів на клубному рівні, забивши п'ять м'ячів і віддавши три результативні передачі. Контракт 33-річного Салаха з "Ліверпулем" продовжує діяти, проте представники футболіста вже ведуть переговори з іншими клубами.

Нагадаємо, українця Михайла Мудрика чекають в одному з португальських клубів, організацію трансферу вже ведуть.

Одразу два італійські клуби цікавляться Русланом Маліновським, який не залишиться в "Дженоа".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
