Салаху предложили уникальный контракт, но не в Ливерпуле

Салаху предложили уникальный контракт, но не в Ливерпуле

Дата публикации 12 декабря 2025 10:43
Салах получил выгодное предложение и готовится к трансферу
Мохаммед Салах на поле. Фото: Reuters/Peter Powell

Форварду "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммеду Салаху поступило беспрецедентное предложение от неназванного саудовского клуба. Речь идет о контракте с заработной платой в размере 2,7 млн евро в неделю. 

Это составляет около 123 млн в год, сообщает Indykaila News

Информация о предложении появилась на фоне напряженной ситуации внутри "Ливерпуля". Ранее Мохаммед Салах оказался в центре конфликта с руководством клуба и главным тренером Арне Слотом, что вновь запустило обсуждение его будущего в команде и возможного ухода из АПЛ. 

Этап Салаха в АПЛ завершается

Мохаммед выступает за "красных" с лета 2017 года и за это время стал одной из ключевых фигур в истории клуба. Вместе с "мерсисайдцами" египтянин выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и национальные кубки, закрепив за собой статус одного из символов эпохи. 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах на скамейке запасных. Фото: Reuters/Chris Radburn

В сезоне 2025/26 футболист провел 19 матчей на клубном уровне, забив пять мячей и отдав три результативные передачи. Контракт 33-летнего Салаха с "Ливерпулем" продолжает действовать, однако представители футболиста уже ведут переговоры с другими клубами. 

Напомним, украинца Михаила Мудрика ждут в одном из португальских клубов, организация трансфера уже ведется. 

Сразу два итальянских клуба интересуются Русланом Малиновским, который не останется в "Дженоа". 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
