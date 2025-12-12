Салах получил выгодное предложение и готовится к трансферу

Мохаммед Салах на поле. Фото: Reuters/Peter Powell

Форварду "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммеду Салаху поступило беспрецедентное предложение от неназванного саудовского клуба. Речь идет о контракте с заработной платой в размере 2,7 млн евро в неделю.

Это составляет около 123 млн в год, сообщает Indykaila News.

Информация о предложении появилась на фоне напряженной ситуации внутри "Ливерпуля". Ранее Мохаммед Салах оказался в центре конфликта с руководством клуба и главным тренером Арне Слотом, что вновь запустило обсуждение его будущего в команде и возможного ухода из АПЛ.

Этап Салаха в АПЛ завершается

Мохаммед выступает за "красных" с лета 2017 года и за это время стал одной из ключевых фигур в истории клуба. Вместе с "мерсисайдцами" египтянин выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и национальные кубки, закрепив за собой статус одного из символов эпохи.

Мохаммед Салах на скамейке запасных. Фото: Reuters/Chris Radburn

В сезоне 2025/26 футболист провел 19 матчей на клубном уровне, забив пять мячей и отдав три результативные передачи. Контракт 33-летнего Салаха с "Ливерпулем" продолжает действовать, однако представители футболиста уже ведут переговоры с другими клубами.

