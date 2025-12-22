Видео
Джеррард готов заменить Слота в Ливерпуле — детали

Джеррард готов заменить Слота в Ливерпуле — детали

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 18:15
Джеррард объяснил, в каком случае заменит Слота в Ливерпуле
Стивен Джеррард во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард высказался о ситуации в клубе на фоне непростого сезона под руководством Арне Слот. Команда столкнулась с серией кадровых и игровых трудностей, которые повлияли на результаты в чемпионате и усилили давление на тренерский штаб.

Джеррарду пришлось ответить на вопрос о том, готов ли он вернуться на "Энфилд" в новой роли, сообщает Liverpool Echo



После чемпионского сезона "Ливерпуль" переживает нестабильный отрезок: травмы ключевых игроков, проблемы с глубиной состава и адаптация к новому стилю привели к потере очков и росту напряжения вокруг клуба. Внутри команды ощущается переходный период, а болельщики все чаще обсуждают возможные сценарии развития событий. 

Арне Слот
Арне Слот руководит игрой "красных". Фото: Reuters/John Sibley

Что сказал Джеррард о Слоте и ситуации в клубе

"Я хочу быть абсолютно честным. Я всегда готов помочь "Ливерпулю", в любой роли и в любой момент. При этом я не хочу, чтобы Арне Слот был уволен, и надеюсь, что он сумеет изменить ситуацию", — заявил бывший футболист.

Стивен Джеррард после завершения игровой карьеры последовательно выстроил тренерский путь, начав работу в академии "Ливерпуля", где возглавлял команду U-18. Его первым серьезным успехом на взрослом уровне стала работа в "Рейнджерс", с которым он в сезоне 2020/21 выиграл чемпионат Шотландии без единого поражения, прервав девятилетнюю гегемонию "Селтика". Этот титул стал для клуба первым за десять лет и существенно укрепил репутацию Джеррарда как перспективного тренера.

Позже он возглавлял "Астон Виллу", а затем работал с "Аль-Иттифаком" из Саудовской Аравии, но не добился существенных успехов. 

"Ливерпуль" по итогам 17 матчей занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Красные" отстает от лидирующего "Арсенала" на 10 очков.  

спорт футбол Ливерпуль Стивен Джеррард тренер Арне Слот
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
