Украинец Мирослав Васьковский подписал контракт с Ливерпулем

В академии "Ливерпуля" есть пополнение в лице Мирослава Васьковского. Фото: "Ливерпуль"

В системе английского "Ливерпуля" появился украинский футболист Мирослав Васьковский. Игрок недавно подписал контракт с действующим чемпионом Англии.

Реклама

Читайте также:

Об этом сообщила пресс-служба "Ливерпуля".

Мирослав Васьковский. Фото: instagram.com/lfctransfer.s

В "Ливерпуле" появился украинец

"Ливерпуль" подписал контракт с юным полузащитником сборной Украины U-15. Английский клуб завершил оформление документов в конце декабря и официально подтвердил переход 14-летнего украинца в свою академию.

Васьковский перебрался в Англию из австрийской "Аустрии", за которую выступал с 2022 года после переезда из киевского "Локомотива".

С лета 2025 года Мирослав тренировался в академии "мерсисайдцев", а теперь его переход получил официальный статус.

В текущем сезоне украинский полузащитник будет выступать за команды "Ливерпуля" U-14 и U-15. В конце года Васьковский также получил вызов в сборную Украины U-15 и принял участие в турнире развития УЕФА в Португалии, где привлек внимание скаутов европейских клубов.

В "Ливерпуле" рассматривают украинца как перспективного игрока на будущее и планируют постепенно интегрировать его в академическую структуру клуба.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик сообщил имя следующего оппонента.

Бывший игрок киевского "Динамо" поссорился с Суркисом.