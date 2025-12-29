Украинец Мирослав Васьковский подписал контракт с Ливерпулем

Ливерпуль подписал футболиста из Украины
В системе английского "Ливерпуля" появился украинский футболист Мирослав Васьковский. Игрок недавно подписал контракт с действующим чемпионом Англии.
Об этом сообщила пресс-служба "Ливерпуля".
В "Ливерпуле" появился украинец
"Ливерпуль" подписал контракт с юным полузащитником сборной Украины U-15. Английский клуб завершил оформление документов в конце декабря и официально подтвердил переход 14-летнего украинца в свою академию.
Васьковский перебрался в Англию из австрийской "Аустрии", за которую выступал с 2022 года после переезда из киевского "Локомотива".
С лета 2025 года Мирослав тренировался в академии "мерсисайдцев", а теперь его переход получил официальный статус.
В текущем сезоне украинский полузащитник будет выступать за команды "Ливерпуля" U-14 и U-15. В конце года Васьковский также получил вызов в сборную Украины U-15 и принял участие в турнире развития УЕФА в Португалии, где привлек внимание скаутов европейских клубов.
В "Ливерпуле" рассматривают украинца как перспективного игрока на будущее и планируют постепенно интегрировать его в академическую структуру клуба.
